台股交易推兩大新制　券商公會理事長賀鳴珩：零股交易為金融創新關鍵　

▲ 台股全面逐筆交易與盤中零股交易制度將於今年實施。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股逐筆交易將於3月23日上線，再6個月後也將實施盤中零股交易。券商公會理事長賀鳴珩認為，這兩項是台灣證券市場必要的基礎工程，零股交易更是金融創新關鍵。

目前台股投資人平均年齡48歲以上，且證券業在AI與Fintech落後於銀行業，主要的關鍵就是沒有盤中零股交易，讓投資股票成為貴族活動，也阻礙證券業發展金融創新，因為以1股為單位的股票可以產生千變萬化的產品與創意，盤中零股交易絕對不是證券商的滿足點，而是證券產業自製商品、發展金融科技的起點。

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賀鳴珩指出，目前電子下單及全面化作業已經普及，實施盤中零股交易的時機已經成熟，將在逐筆上線後的6個月實施，但需要搭配幾個前提，提升交易便利，零股交易才會成功。證交所也已在去年底公告新增額度100萬以内的新客戶，可手持身分證件拍照搭配證券商分戶帳指定出金帳戶辦理網路開戶。

▲ 券商公會理事長賀鳴珩。（圖／記者湯興漢攝）

此外，亦推廣開立分戶帳，讓投資人可以在證券商同時完成開立證券戶與分戶帳帳戶，不用再到銀行開交割專戶。並持續鼓勵從開戶、下單、帳務到集保都要全面e化，才能降低成本。

賀鳴珩認為，撮合間隔時間縮短才能滿足投資人交易習慣、滅少交易糾紛，他表示，零股交易希望能將3分鐘撮合一次改為5秒鐘撮合一次，但也要待逐筆交易上線且穩定了之後，在來研議是否有可能將零股交易撮合時間縮短。

券商公會表示，為利發展金融科技及普惠金融，將持續研議優化盤中零股交易相關配套措施，如：交易撮合頻率、引進造市機制、強化投資人下單系統辨識、研議電子憑證收費方案等，以積極吸引年輕族群及小資族參與，對開發新客群、證券業AI、產品創新等目標發揮關鍵影響，亦可充分與國際制度平行接軌。

另為讓證券從業人員及投資人瞭解盤中零股交易與現行盤後零股交易不同，券商公會將與證交所、櫃買中心共同加強從業人員的教育訓練，以利第一線的從業人員與投資人順利執行盤中零股交易。