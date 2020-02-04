身體狂冒「莫名瘀青」去看醫生！　22歲媽一周後竟死了

Sarah Armstrong shared an emotional post on Facebook three days before she diedhttps://t.co/H7QH2PD8hw — Liverpool Echo (@LivEchonews) February 4, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名22歲的媽媽莎拉（Sarah Armstrong）先前出現流感的症狀，身上更莫名其妙出現「一大片瘀傷」，她聽從朋友的建議到醫院進行檢查，竟意外發現自己患有急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia），儘管緊急就醫治療，她仍在一個禮拜後不幸死亡。

根據《太陽報》報導，莎拉是一名診所助理，她日前發現自己似乎出現流感的症狀，而且身上還會莫名出現許多淤情；朋友丹尼爾（Danielle Johnson）得知她有這些狀況後，要她馬上預約看醫生，並前往醫院做血液檢查，沒多久她被通知要馬上到急診室進行治療。

莎拉被告知患有「急性骨髓性白血病」，當時是1月24日，她在該月29日時立即接受化療，但仍不敵病魔，於2月1日時離世，整個過程大概就只有1個禮拜的時間。

丹尼爾（Danielle Johnson）說，沒有人能夠相信這件事，因為實在太讓人震驚了，儘管知道了這個毀滅性的診斷，但莎拉全程都非常的積極和堅強；她說，分享這個故事是希望大家能多認識「急性骨髓性白血病」，讓其他人能夠更早發現這個病的前兆，以挽救生命。