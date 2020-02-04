低利環境下「要退休就要買股票」　券商公會理事長賀鳴珩鼓勵投資人積極參與台股

▲ 中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

券商公會今（4）日舉行新春餐會，證券公會理事長賀鳴珩表示，在低利率環境下，要退休就要買股票，並鼓勵投資人以台灣本地的股票與債券做為投資標的。

依行政院主計總處「106年度家庭部門資產結構」，國人進行國內外各項資產配置，以房地產占36.8%居首位、儲蓄存款占25.4%居次、人壽保險準備及退休基金準備占19.8%、有價證券占15.8%。

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賀鳴珩指出，一般投資人大多有房貸要付、有保單要缴，再加上每天食衣住行的開銷後，可能所剩不多來投資股市，2019年台灣股市上漲了23.3%，部份人民無感也是因資金沒有適度配置到股市所致。以目前的低利率環境趨勢，在有足夠的意外險、壽險等保障下，應增加投入台股的比重，才有足夠的收益率應付退休後的日常開支。

以美國加州公務員退休基金（CalPERS）為例，配置在全球股票的比重高達50.2%，包括Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、FB、三星等，另配置在債券28.7%、私募基金7.2%、不動產11.1%，基金及其他2.9%等，5年年化投資報酬率為5.8%、10年為9.1%、30年為8.1%。

若以國內勞退基金新制來看，投資在股票的比重經瞭解約為35%，最近5年（2015~2018）平均收益率為4.54%、10年為3.4%。而依台灣證交所編製發行量加權股價報酬指數，計算2009/12/31~2019/12/31投資台股10年年化報酬率為7.9%。

賀鳴珩指出，以國內勞退基金新制來看，除了雇主提撥的6%，投資人應思考其餘94%的理財配置，除了必要的房貸、房租、保障型保單外，應提高投資股票的比重，獲取長期較高的報酬率，滿足退休生活所必須的資金。此外他認為，「台灣人買台股太少了」，鼓勵台灣投資人投入台灣之股票、債券等本地投資標的。