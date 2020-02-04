影／陸股ETF如何操作？　分析師建議：可續抱、上證27500點有支撐

記者陳心怡／台北報導

在過年前許多投資人選擇買陸股ETF（指數股票型基金），甚至賺了一大段，萬萬沒想到一個過年之後，整個陸股被武漢肺炎疫情拖垮，對於手上還持有陸股ETF的投資人，該如何動作比較安全？在《雲端最有錢》節目中，來賓們建議投資人可以不用急著賣，有些甚至能逢低加碼。

資深分析師王兆立認為，現在手上有陸股ETF現貨的人，不用急著賣。因為開紅盤已經跌將近10%，而上證指數在27500點左右有支撐力道，因此現在可以往下分批接。

財金系教授段昌文表示，富邦上證180正二和國泰富時中國A50正二，這兩檔指數複製比例高，因此相對來說會追得比較好；相反的，元大標智滬深300正二是連結式的ETF，也就是把投資人的錢收集起來去買香港ETF，管理費用也會被層層剝削。因此建議投資人如果想追大陸A股，前兩檔是可持有或是逢低進場的。

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此外，目前陸股下跌，也讓不少投資人猶豫是否能買進VIX的ETF？對此，段昌文表示，華人圈都把VIX當成恐慌指數，不過，美其名只是編撰出來的指數而已，像富邦VIX（00677U）追蹤的是美國期貨不是現貨，且追的是報酬率不是指數，許多人完全不了解VIX，所以建議現在就算恐慌，也不要貿然投資。