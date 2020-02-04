武漢肺炎疫情擴散！　國際郵輪協會：14天內去過中國的乘客不得登船

CLIA members are taking proactive steps to protect the health of passengers in light of the ongoing coronavirus outbreak. https://t.co/35hVmstD3I @SeatradeInsider — Cruise Lines International Association (CLIA) (@CLIAGlobal) February 3, 2020

實習記者賴韻如／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，對此，國際郵輪協會（Cruise Lines InternationalAssociation, CLIA）發表聲明指出，「全球郵輪公司將禁止近期曾經前往中國旅行的乘客或船員登船」。

據《法新社》報導，國際郵輪協會3日發聲明指出，目前所有加入該協會的郵輪業者正在採取額外的預防措施，以防止在郵輪上爆發疫情，使病毒迅速傳播。另外，CLIA位於德國漢堡市（Hamburg）的辦事處也表示，「隸屬CLIA的業者，已經禁止了來自中國大陸來的船員登船，並且禁止14天內曾前往中國大陸旅行或是途經該地的乘客或是船員登船。」

▲國際郵輪協會將禁止近期曾經前往中國旅行的乘客或船員登船。（圖／翻攝自推特／@CLIAGlobal）

CLIA指出，所有郵輪公司將會在乘客及船員登船前，進行更詳細的檢查，並且在必要調整行程。CLIA還補充，「郵輪設備齊全，可以應對所有突發衛生事件，所有船隻都配備了齊全的醫療設施，還有『24小時』的醫療專業人員隨時待命。」

據悉，CLIA是世界上最大的郵輪行業貿易協會，其會員包括了途易集團（TUI）、愛達郵輪（AIDA）、地中海郵輪（MSC）、歌詩達郵輪（Costa Cruise）、皇家加勒比海遊輪（Royal Caribbean Cruises Ltd.）、公主郵輪（Princess Cruises）、嘉年華郵輪（Carnival Cruise Lines）等等。