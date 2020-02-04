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全球口罩價格比一比！經部：「這個國家」的一般口罩大漲每片上看38元

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▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，全球瘋搶口罩，經濟部今（4）日在臉書發佈最新貼文，列舉全球八大國家的一般口罩市價與市面供應情況；其中，日本關西大阪地區販售的一般口罩，每片價格高達新台幣38元，即使高價仍引發搶購，目前市面上已不易購得。

武漢肺炎蔓延已經成為全世界的問題，連帶也使得全世界對於口罩的需求都快速增加。最近有很多住在國外的台灣人，在網路社群中分享自己在國外買口罩的情況，有些國家價格暴漲，有些國家則是很難買到。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，駐外經貿組近期陸續回報各國情勢，發現很多國家在口罩購買上，都出現價量皆不穩的情況。官員指出，排除最極端的數字，把幾個國家的情況做成表格給大家參考，顯示國際口罩價格不僅提高，市面上也已不易購買。

▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。（圖／經濟部提供）

▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。（圖／經濟部提供）

其中，亞洲鄰近國家的韓國，因需求增加導致價格大幅上漲，一般口罩每片價格最高來到35.89元；香港方面，一般口罩每片價格自5.2元至31元，仍採取市場限量販售。

經濟部表示，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些因素都讓進口難度提高很多，所以經濟部會加強國內的生產能量，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，一個月後把產能提高到每日可生產一千萬片口罩。

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