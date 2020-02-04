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情況比SARS嚴重！BBC訪滯留武漢台商：怕回鄉造成困擾　留當地顧孕妻

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▲▼247台商返台前畫面。（圖／翻攝中新社）

▲台商返台前畫面。（圖／翻攝中新社）

記者張方瑀／綜合報導

武漢247位台商3日包機返台，分別送烏來、林口、中部檢疫所隔離；儘管許多台商歸心似箭，但也有不少人選擇留在武漢，一方面是擔心陸籍的妻子無法入台，另一方面則是回台後必須與其他親屬同居，擔心造成麻煩。就有在武漢待了22年的台商表示，看著確診與死亡人數不斷增加，確實會擔心，封城後的武漢街上幾乎沒人，就連當年SARS也沒那麼誇張。

《BBC中文網》報導指出，大部分選擇返國的台灣人，都是至武漢短期出差、旅遊或探親，另外還有不少事業與家庭都在武漢的台商，則是選擇留在當地。36歲的台商魏偵銘向BBC表示，他大陸籍妻子和1歲的小孩還未領有入台證，所以他放棄乘坐專機返台，「也擔心回台灣後，會和哥哥的3個小孩同住，怕會造成困擾。」

▲武漢封城首日，賣場內生鮮蔬菜幾乎搶購一空。（圖／讀者提供）

▲武漢封城首日，賣場內生鮮蔬菜幾乎搶購一空。（圖／讀者提供）

魏偵銘坦言，為了有孕在身的妻子，他每三天必須外出採買蔬果一次，但這幾天已經買不到新鮮的雞了，「確實會覺得蠻恐怖的。」另外一名台商何志仁則說，他的事業與家庭都在武漢，所以暫時選擇留在當地，「這幾天我都有看新聞，感覺好像越來愈嚴重，到底控不控制得下來，我也搞不清楚。」

▲武漢封城後，店家全部關門歇業。（圖／讀者提供）

▲武漢封城後，店家全部關門歇業。（圖／讀者提供）

何志仁說，他住在武漢22年，起初不太了解疫情的嚴重性，直到街上人潮銳減，才嚇了一大跳，就連當年SARS也沒那麼誇張。何志仁表示，他曾經考慮要搭機返台，但台灣的家中有年邁的母親，怕造成困擾，才暫時作罷，「目前還算安全，若真的疫情失控了，我也要想辦法離開這裏。」

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