搶到2大包口罩！打開發現竟是「瑕疵品」...內行網友秒曝關鍵

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，各地紛紛引發口罩之亂，出現了「一罩難求」的現象。近日一名網友就幸運地買到「2大包口罩」，未料回家打開後卻發現自己疑似買到了「瑕疵品」，立刻發文求助網友。

來自日本的網友 「@shao1555」於1月31日在推特中發布推文表示，「怎麼辦？這口罩好像在製造過程中出現錯誤了...」，從他分享的照片中可以看到，右下角的白色口罩確實和我們一般常見的口罩明顯不同，原本應該連接在短邊的彈性繩竟跑到了長邊處，讓原PO相當崩潰。

▲原PO將口罩重新剪裁黏貼。（圖／翻攝自推特／@shao1555）



原PO接著再回應處裡補充，由於最近口罩實在太難買，為了不要浪費，因此決定DIY，自行將彈性繩剪斷後再黏至短邊處分別打結，這樣就可以使用了。

推文一PO出後，不少網友紛紛留言，「戴起來會變成像瘋狂假面」、「我買過兩條線接在一起的『情侶口罩』...」。不過，也有大批專業的網友出面向原PO解釋，其實這並不是瑕疵口罩，而是專門出現在食品業中的「頭戴式口罩」，「這種口罩是食品公司用來戴在帽子上的款式，所謂的業務用。」、「是為了戴在帽子上防止滑落，鬆緊帶也比較緊的口罩。」、「細繩是掛在腦後而不是耳朵上」、「天啊！無知的一般人連這種也買來囤，食品工廠都不夠用了！」

▲▼原PO買的是「頭戴式口罩」。（圖／翻攝自推特／@shao1555）

