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中國控對疫情「反應過激」製造恐慌！　美官員：基於科學採封關措施

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲ 民眾紛紛戴上口罩防武漢肺炎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組織發言人3日表示，依照世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國國家主席習近平達成的協議，由世衛率領的國際專家小組最快本周會前往中國調查2019新型冠狀病毒疫情，其中可能包括美國專家。美國官員也向《路透社》透露，美國醫療專家可以參與世衛領導的任務，但目前仍在協商。

譚德塞上周自北京返回後表示，國際專家團將由世衛官員及顧問組成。美國衛生與公共服務部長阿澤（Alex Azar）此前曾公開呼籲，讓美國官員參加世衛的行動。譚德塞對此則表示，美國與中國雙方應對此達成協議。

世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）3日透露，「由國際專家組成的代表團將訪問中國，可能在本周成行。中國和世衛都同意這項行動」，由於該團隊是由世衛領導的國際特派團，美國疾病管制與預防中心（CDC）人員也可能名列其中。

美國衛生部高級官員麥克弗（Colin McIff）3日於日內瓦出席世衛執行委員會會議時表示，相關對話正在進行中，「我認為很快就會有相關消息。世衛、中國、美國及其他許多國家仍在進行談話，但我希望這個問題能夠盡快被解決。」

中國駐聯合國日內瓦大使陳旭此前被問及有關拒絕美國參與代表團的問題時回應，「我們並非故意拒絕任何特定國家的特定援助。」中國外交部發言人華春瑩3日則指出，美國至今未對中國提供實質幫助，卻第一個從武漢撤出使館人員，第一個對中國公民採取限制入境的措施，對疫情作出過激反應，不斷製造和散播恐慌。

針對中方指責，美國當天則回應，封關措施是基於科學判斷。CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）3日也表示，已經做好前往中國的準備，就等此事定案。

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