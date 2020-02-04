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95歲肯亞前總統莫伊逝世　「執政24年」全國降半旗哀悼

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▲▼肯亞前總統丹尼爾·阿拉普·莫伊（Daniel Arap Moi）。（圖／路透）

▲肯亞前總統丹尼爾·阿拉普·莫伊（Daniel Arap Moi）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

肯亞總統烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta）4日對國家廣播公司表示，前總統丹尼爾·阿拉普·莫伊（Daniel Arap Moi）不幸離世，享壽95歲，沒有說明死亡原因，但將會舉辦一場全國哀悼會來緬懷，並會為莫伊舉行國葬儀式。莫伊是1978年至2002年肯尼亞的總統，執政長達24年，儘管被批評者稱為是獨裁者，但同時也受到了許多肯亞人的大力支持。

莫伊生於1924年9月2日，從1964年開始擔任肯亞內政部長，並在1967年成為副​​總統，之後在1979年出任肯亞第2任總統，執政期間通過修憲將肯亞變成一黨制國家，抗爭者示威造成至少159人喪生，一直到1991年受到各界壓力，才又舉行多黨大選，但也在接下來2次的選舉中勝選，最後執政到2002年卸任。

甘耶達表示，莫伊是爭取肯尼亞獨立鬥爭的領袖，也是一位熱心的泛非主義者，直到下禮拜的下葬日日落前，全國將降半旗來哀悼。

莫伊的新聞秘書在接受當地媒體採訪時表示，莫伊因為年齡因素身體狀況急速下降，從一開始必須使用柺杖行走，後來必須坐輪椅，並在2019年10月入住內羅畢醫院（Nairobi Hospital ），最後只能在醫院度過餘生，「他就像我的父親、老師和領導者一樣，在過去的1周裡，我無法看電視、甚至無法讀報紙，因為我有預感，這一天即將來臨。」

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