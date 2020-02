95歲肯亞前總統莫伊逝世　「執政24年」全國降半旗哀悼

▲肯亞前總統丹尼爾·阿拉普·莫伊(Daniel Arap Moi)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

肯亞總統烏胡魯·甘耶達(Uhuru Kenyatta)4日對國家廣播公司表示,前總統丹尼爾·阿拉普·莫伊(Daniel Arap Moi)不幸離世,享壽95歲,沒有說明死亡原因,但將會舉辦一場全國哀悼會來緬懷,並會為莫伊舉行國葬儀式。莫伊是1978年至2002年肯尼亞的總統,執政長達24年,儘管被批評者稱為是獨裁者,但同時也受到了許多肯亞人的大力支持。

莫伊生於1924年9月2日,從1964年開始擔任肯亞內政部長,並在1967年成為副​​總統,之後在1979年出任肯亞第2任總統,執政期間通過修憲將肯亞變成一黨制國家,抗爭者示威造成至少159人喪生,一直到1991年受到各界壓力,才又舉行多黨大選,但也在接下來2次的選舉中勝選,最後執政到2002年卸任。

甘耶達表示,莫伊是爭取肯尼亞獨立鬥爭的領袖,也是一位熱心的泛非主義者,直到下禮拜的下葬日日落前,全國將降半旗來哀悼。

