疫情大亂職場！　人力銀行：年後轉職潮延後、企業搶才成長3%

▲年後轉職潮延後、企業搶才成長3%。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

鼠年轉職潮，「年前」已創五年新高，但武漢肺炎疫情加劇，卻干擾年後轉職，104人力銀行總經理黃于純指出，突如其來的「防疫照顧假」、以及高中以下延後兩周開學，不只影響轉職潮，也讓上班族和企業人資陷入似懂非懂的假勤亂象。

黃于純表示，「防疫照顧假」是否支薪？由各公司研議。黃于純建議企業除了考慮是否給薪外，倘若員工的工作內容適合在家工作者也可以善用「給薪」 的「在家工作」的模式。

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黃于純提醒，雇主不得拒絕員工申請「防疫照顧假」，也不得強迫員工用特休或事假代替，「防疫照顧假」並不會影響員工的全勤獎金和考績，一旦雇主違反《勞基法》，將被處2萬至100萬元罰鍰。若雇主要求證明，員工可提供戶口名簿等資料為佐證。

根據數據統計，今年農曆年前一個月，已經有14.6萬名在職者啟動轉職計畫，騎驢找馬的人數創五年來新高，黃于純觀察，年後轉職潮略有延後，延後的兩大主因，一是部分上班族早已排定連休十一天，2月3日才開工，二是武漢肺炎疫情在年假期間加劇造成全球股市重挫，也為中國經濟帶來陰霾，職場人心浮動；所幸人才佈局屬於長期戰略，企業人資忙於眼前防疫，也不忘開出職缺，年後兩天的職缺數仍比去年同期成長2～3%。

防疫期間，黃于純建議企業及人資朋友，善用線上招募工具篩選適合面試的人選；求職者可以多用測評工具先了解職缺適合度再主動應徵，或運用線上服務的職涯診所和履歷診療室提升求職競爭力，減少群聚感染的風險。