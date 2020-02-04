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年後轉職來搶1440名鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

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▲經濟部將於明（5）日公佈中油、台電、台糖及台水等所屬事業新進人員複試名單。圖為台電大樓。（圖／台電公司提供）

▲經濟部將於明（5）日公佈中油、台電、台糖及台水等所屬事業新進人員複試名單。圖為台電大樓。（圖／台電公司提供）

記者林淑慧／台北報導

年後轉職潮蠢動，來搶鐵飯碗。台電、台水、台糖與台灣中油等國營事業新進職員甄試，今年預計錄取1440名員額，經濟部將於明（5）日下午二點公告複試人員名單，最終錄取者將可獲36K至39K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處去年7月公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包托台電、中油、台糖、台水等各國營事業，並於去年11月24日舉行初試。

請繼續往下閱讀...

經濟部所屬事業機構（含台糖公司、台電公司、台灣中油公司及台水公司）108年新進職員甄試進入複試人員名單，預定於明天下午2時在經濟部公布欄公告，並於甄試網站(http://exam.taipower.com.tw/)及各事業機構網站同步公告。

經濟部表示，這次甄試共計招考26個類別，包括： 企管131名、人資6名、財會34名、國貿11名、資訊67名、統計資訊4名、文化資產3名、政風6名、法務5名、地政18名、土地開發4名、土木107名、建築27名、測量製圖4名、機械226名、電機260名、儀電77名、環工33名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫4名、農業4名、化學29名、化工製程125名、石油開採7名、地球物理10名、生態3名，合計：1,219名。

另外，經中油、台電、台糖及台水公司因業務需要提報，共計增列221名員額，增額後本次甄試錄取總人數為1,440名，以本次招考實際到考人數19,927人計算，錄取率將由6.12%提升至7.23%。

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