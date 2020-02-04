　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

WeWork宣布新任CEO馬斯拉尼　具房地產背景...目標是明年轉虧為盈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲wework。（圖／路透）

WeWork新任執行長將於2月18日上任。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體FORTUNE報導，WeWork周日宣佈，任命馬斯拉尼（Sandeep Mathrani）為新任執行長。馬斯拉尼是一位經驗豐富的房地產專業人士，WeWork去年IPO上市計畫失敗後，他將肩負扭轉這間企業的責任。

馬斯拉尼將於2月18日正式接任WeWork執行長，他周日在一份聲明中表示：「我很榮幸能在這個關鍵時刻加入這間公司。在堅持共同的價值觀，並將員工擺在第一順位的前提下，我們將重新定義員工和公司在創新平臺、卓越團隊和巨大潛力等方面的工作方式。」

請繼續往下閱讀...

在前任執行長紐曼（Adam Neumann）的領導下，WeWork籌集了數十億美元，並將合作業務擴展到全球數百個城市，估值一度高達470億美元（約新台幣1.42兆元）；但同樣在紐曼領導下，該公司IPO上市計畫失敗，主因是他不受約束的權力和眾多潛在利益的衝突，也造成WeWork驚人的損失。

據報導，WeWork制定了一個五年戰略計畫，馬斯拉尼將負責該計畫的實施，包括到2021年在調整後息稅折舊攤銷前的利潤基礎上實現盈利，到2022年實現正向自由現金流。

馬斯拉尼具有相當豐富的房地產背景，曾任Brookfield地產集團及GGP（General Growth Properties, Inc.）的執行長，也曾任沃那多房產信託（Vornado Realty Trust）的總裁，以及Forest City Ratner的執行副總裁。

馬斯拉尼是被WeWork的董事長克勞雷（Marcelo Claure）找進公司的，他將把房地產業務帶進WeWork管理團隊中。

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

ET快訊
載全家到新莊公園…爸爸趁大家下車後點汽油　女兒眼睜睜看他燒成
LIVE／「世界夢號」停靠高雄曾載3名武漢肺炎患者　疾管署說
港府採購口罩不成功！林鄭月娥限制公務員佩戴：戴了會叫你拿下來
WHO疫情報告寫「台灣13例」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外傳口罩原料短缺？經部：原料供應無虞、新產線三月起陸續上線

台股反彈大漲201點！台積電漲逾3%　台股收11,555點

WeWork宣布新任CEO馬斯拉尼　具房地產背景...目標是明年轉虧為盈

疫情大亂職場！　人力銀行：年後轉職潮延後、企業搶才成長3%

年後轉職來搶1440名鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

Alphabet上季營收未達預期　盤後股價大跌逾4%

企業因應武漢肺炎疫情　專家：與抗SARS時期大不同

大樂透今晚頭獎上看3億　春節大紅包100萬剩99組等你拿

首款金鋁箔刮刮樂來了！頭獎100萬有4個　張張還有好運小語

金寶集團14天防疫照顧假給半薪　員工每人發5個口罩

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

外傳口罩原料短缺？經部：原料供應無虞、新產線三月起陸續上線

台股反彈大漲201點！台積電漲逾3%　台股收11,555點

WeWork宣布新任CEO馬斯拉尼　具房地產背景...目標是明年轉虧為盈

疫情大亂職場！　人力銀行：年後轉職潮延後、企業搶才成長3%

年後轉職來搶1440名鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

Alphabet上季營收未達預期　盤後股價大跌逾4%

企業因應武漢肺炎疫情　專家：與抗SARS時期大不同

大樂透今晚頭獎上看3億　春節大紅包100萬剩99組等你拿

首款金鋁箔刮刮樂來了！頭獎100萬有4個　張張還有好運小語

金寶集團14天防疫照顧假給半薪　員工每人發5個口罩

蘆洲公寓鋼筋裸露如鬼屋！2月重建後　行情估2跳4字頭

武漢肺炎防疫動起來　嘉南藥理大學準備好了！

開罰全台首例！男不戴口罩進醫院　高雄衛生局：最高可罰1.5萬

【安置曝光】請柯文哲不要賺政治國難財

快訊／載全家到公園…爸爸趁大家下車後自焚　女兒眼睜睜看著他燒成焦屍

「2019全球Top10」豐田三雄賣了近300萬輛　車廠排名緊咬福斯

8種奇特的心理學現象！打哈欠會傳染、嚼口香糖能舒緩緊張

尷尬！微軟協作工具Microsoft Teams當機3小時　竟因忘記更新憑證

又脫單！女神卡卡「哈佛CEO新男友」曝光　曬「性感調情照」認愛

恆春基督教醫院口罩販賣機狂掃貨　她不看病卻狠嗆：我家很多人

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

財經熱門新聞

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

美股開盤反彈　道瓊上漲374點

謝金河：台股通過初步的壓力測試　股市投機的過猶不及！

不斷更新／「防疫照顧假」各大企業態度一次看　LINE、KKBOX給全薪最霸氣

金寶集團14天防疫照顧假給半薪

鴻海富士康10日若無法開工　路透：iPhone恐有斷貨危機

華航：今恢復羅馬-台北航班 　羅馬航線停飛不影響財務

首款金鋁箔刮刮樂來了！頭獎100萬有4個

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

中國信託躋身全球150大銀行

口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

大樂透今頭獎上看3億　春節紅包剩99組

年後轉職來搶鐵飯碗　國營事業明公佈複試名單「起薪36K起跳！」

更多熱門

相關新聞

軟銀金援Wework計畫傳受阻　日本三大銀行不肯借900億

軟銀金援Wework計畫傳受阻　日本三大銀行不肯借900億

路透援引知情人士報導，軟銀集團（SoftBank Group Corp.）計畫從日本三大銀行獲得30億美元（約新台幣906億元）貸款的談判，因現有貸款已達對內部上限而陷入僵局，這也導致軟銀救助WeWork的95億美元（約新台幣2869億元）計劃面臨考驗。

WeWork、Uber蒸發3兆　孫正義：創造出怪物

WeWork、Uber蒸發3兆　孫正義：創造出怪物

WeWork要裁員全球2400人

WeWork要裁員全球2400人

美國檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租公司、收商標費

美國檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租公司、收商標費

被WeWork拖累　孫正義坦承投資失誤

被WeWork拖累　孫正義坦承投資失誤

關鍵字：

WeWorkSandeep Mathrani

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面