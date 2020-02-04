WeWork宣布新任CEO馬斯拉尼　具房地產背景...目標是明年轉虧為盈

▲WeWork新任執行長將於2月18日上任。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體FORTUNE報導，WeWork周日宣佈，任命馬斯拉尼（Sandeep Mathrani）為新任執行長。馬斯拉尼是一位經驗豐富的房地產專業人士，WeWork去年IPO上市計畫失敗後，他將肩負扭轉這間企業的責任。

馬斯拉尼將於2月18日正式接任WeWork執行長，他周日在一份聲明中表示：「我很榮幸能在這個關鍵時刻加入這間公司。在堅持共同的價值觀，並將員工擺在第一順位的前提下，我們將重新定義員工和公司在創新平臺、卓越團隊和巨大潛力等方面的工作方式。」

請繼續往下閱讀...

在前任執行長紐曼（Adam Neumann）的領導下，WeWork籌集了數十億美元，並將合作業務擴展到全球數百個城市，估值一度高達470億美元（約新台幣1.42兆元）；但同樣在紐曼領導下，該公司IPO上市計畫失敗，主因是他不受約束的權力和眾多潛在利益的衝突，也造成WeWork驚人的損失。

據報導，WeWork制定了一個五年戰略計畫，馬斯拉尼將負責該計畫的實施，包括到2021年在調整後息稅折舊攤銷前的利潤基礎上實現盈利，到2022年實現正向自由現金流。

馬斯拉尼具有相當豐富的房地產背景，曾任Brookfield地產集團及GGP（General Growth Properties, Inc.）的執行長，也曾任沃那多房產信託（Vornado Realty Trust）的總裁，以及Forest City Ratner的執行副總裁。

馬斯拉尼是被WeWork的董事長克勞雷（Marcelo Claure）找進公司的，他將把房地產業務帶進WeWork管理團隊中。

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....