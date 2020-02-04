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大樂透今晚頭獎上看3億　春節大紅包100萬剩99組等你拿

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▲▼大樂透。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透今天晚上頭獎上看3億元，剩餘99組春節大紅包將於今天、周五全數開出。（圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩今年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金8億元，大樂透從小年夜起連開11天，還有360組春節大紅包，僅初一、初三開出頭獎外，其餘都槓龜、已連續6期槓龜，因此大樂透今（4）日頭獎上看3億元，剩餘99組春節大紅包100萬將於今天、周五全數開完。

台彩總經理蔡國基表示，今年春節期間大樂透開出2次頭獎，較過往的4、5期來得少。大樂透今晚頭獎上看3億元，還有99組春節百萬大紅包，民眾購買一張大樂透，不僅可以對億元頭獎，還有機會對中春節大紅包獎項，等於是買一張彩券可以對2種獎項。

請繼續往下閱讀...

今年春節有7天連假，大樂透一共開出2次頭獎，其中一次是初一，當時頭獎為2.4億元，一注獨得，獎落在台東市豐田里的「鑫富發彩券行」；另一次則是在初三，頭獎1.2億元一注獨得，獎落在新北市林口區的「百勝投注站」。

蔡國基指出，刮刮樂今年100萬元（含）以上的獎項有646個，到昨天為止，100萬元（含）以上獎項已開出401個，換句話說，還有245個100萬元（含）以上獎項待開出，其中最受民眾喜愛的是「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2,000萬元共有3個，目前已被刮出一個，獎落在桃園中壢的「伍拾壹號彩券行」，這次幸運兒是一名年約40多歲的女性上班族，幸運刮中2,000萬元，其中捐贈8.8萬元給中信慈善基金會。

不過，今年春節期間電腦型彩券加刮刮樂日均銷售量為23億元，較去年春節期間的日均銷售22.87億元，小幅成長0.4%。蔡國基說，原先預估日均銷售量29億元，至少有20%成長，但受到武漢肺炎疫情和春節天數影響，並不如預期。

至於威力彩部分，蔡國基指出，從1月20日加碼2億後，頭獎已連續9期槓龜，6日頭獎上看4.5億，也是今年來最高的頭獎，民眾不妨把握高額頭獎的機會。

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