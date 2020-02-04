企業因應武漢肺炎疫情　專家：與抗SARS時期大不同

▲專家認為，現在與SARS爆發期間時空環境大不同了，企業因應武漢肺炎的方式也要與時俱進。（圖／記者屠惠剛攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，台灣企業也同時面臨了營運持續的嚴重挑戰，所有企業都應嚴肅思考，如果疫情擴大蔓延，原本的金融服務、製造生產等商業活動，該如何繼續進行，降低對營運的衝擊？

KPMG安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤今（4）日表示，如果在2003年曾經有抗SARS經驗，且留下紀錄的台灣企業，面對新的一波疫情，應該可以參考當年的「抗SARS營運持續」相關舊計畫修訂套用；然而這幾年才冒出頭的新興產業，恐怕從未思考此類風險，可能多數只能求助Google大神協助。

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謝昀澤說，但現今的企業環境已經與20年前的環境大不相同，企業無論新舊，在準備新的因應計畫時，應該具備以下三項新思維：

一，善用新興科技 降低群聚感染

謝昀澤認為，對企業而言，現今的高速網路傳輸、智慧型手機應用、智慧聯網環境、完整且多樣的雲端服務、虛擬/擴增實境設備等，都是過去抗SARS時期未完備的科技應用，企業可以視業務需求，選擇適當技術加以應用。

例如金融業可鼓勵消費者多使用線上開戶、提供線上交易等服務，減少或關閉營業場所以避免群聚感染；電子商務業可以考慮適當擴充使用雲端運算服務，減少現場維護人力；製造業可以使用智慧製程技術，降低產線人力也兼顧生產的穩定性。

▲武漢肺炎疫情全球肆虐，民眾人心惶惶。（圖／路透、示意圖）

二，洞悉新的國際標準 防疫更完備

沒有營運持續準備的企業，通常在大規模衝擊事件發生時，都只能落入負面補償的PDCA(Pity遺憾- Delay延遲- Cancel取消服務或訂單- Apologize抱歉)循環中。

但台灣部分仍有風險意識的標竿企業，尤其是金融或全球科技供應鏈產業，會事先擬定自己的營運持續計畫，以在發生災難性事件時，能夠持續保持良好的現狀。基於近兩年全球大規模環境與傳染病風險劇增，國際上也有相關標準制度可以遵循，例如2019年底才改版的ISO 22301標準等，強調制定業務持續目標、監測性能和指標，並能將危機和災難性事件造成的財務的負面影響，透過正向回饋的PDCA循環(Plan計畫- Do執行- Check檢查- Act行動)降低損失或創造相對競爭優勢。

三，高階管理層要有風險治理技能

高階管理階層的治理技能將是決定成敗的關鍵因素。如果只是單純導入最新的科技或通過最新的國際標準，並無法確保企業可以有效應對各種威脅和突發狀況，高階管理人必須以企業治理的高度，慎重的決定導入的技術、標準、範圍和預期的成效KPI，實際參與建設置的過程並追蹤執行狀況，徹底擺脫以往有寫應變計畫就好的陋習，再轉變為了解作到多好和想要多好，才是確保企業可以有效因應詭譎多變的未來挑戰。

謝昀澤補充，除了企業本身外，一般民眾在大規模疫情爆發期，可充分應用政府或企業所提供的數位政府，如各類公文書申辦與繳費、網路銀行、行動支付、電子商務等。

預期不久的未來，在5G超寬頻、新數位身分證(eID)等台灣重要的數位基礎建設及其應用於2020年日趨成熟後，民眾可以直接使用更多的線上業務、接受智慧型的遠距醫療服務，或超高速影音串流等線上娛樂活動，暫時減少防疫關鍵期的人與人實際接觸，靈活運用科技力也可以成為防疫工作的助力。