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學測國寫「靜夜情懷」考生寫深夜思考+杯飲料　閱卷師：新世代思考模式

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▲▼ 學測評分閱卷 。（圖／記者崔至雲攝）

▲因應武漢肺炎，大考中心規定362名閱卷老師須戴口罩工作。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（4日）針對109學測國寫、英文非選題進行評分原則說明。其中，針對國寫題第二題要求考生以「靜夜情懷」為題，抒發靜夜的體驗，閱卷召集人林啟屏指出，大多數考生寫深夜反省、懊悔、欣喜的情緒，但特別的是，手上一定要拿一杯飲料，包括，咖啡、牛奶、巧克力等，從考生寫出來的內容就可得知，新世代的思考模式已有不同。

今年國寫閱卷老師共有200多位，分為12組作閱卷工作。針對國寫的「玩物喪志」、「玩物養志」一題，林啟屏指出，只要考生能結合生活經驗並說明自己觀點，基本上都能拿到基本分數，其中他發現，他們的年代，可能家長希望學生著重在念書，因此學生通常是「玩物喪志」，但是新的一代，需要很多的創造力、思考力、邏輯力，因此很多考生都以玩積木、七巧板等來描寫他們的「玩物養志」，甚至也有考生寫到玩芭比娃娃，造就自己未來能成為服裝設計師的契機。

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▲▼ 學測評分閱卷 。（圖／記者崔至雲攝）

▲大考中心4日舉辦109學年度學科能力測驗非選擇題閱卷說明會。（圖／記者崔至雲攝）

針對國寫「靜夜思懷」一題，林啟屏說明，多數學生都寫得滿流暢，甚至有考生對寫出對於深夜病房的經驗，描寫醫護人員夜晚匆忙的腳步聲、病人不舒服的聲音等，令他印象深刻。而大部分的考生則是寫反省、懊悔、欣喜等，描述人際關係、考試壓力、親情關係等。

至於英文手寫部分，閱卷召集人曾麗玲指出，今年中譯英考題，題型與過去幾年相同，考生須將兩個中文句子譯成正確通順的英文句子，第一句「我們有時會違背自己的意願去做某些事情，就只為了要取悅朋友」，關鍵字「違背」譯成「go against」或「violate」皆可，意願翻譯成「will」或「willingness」都可，「取悅」則是「to please」。第二句的關鍵字「同儕壓力」，直接譯成「peer pressure」最恰當，堅持則譯為「stick to」即可，原則譯為「principle」為最可接受的英譯。

至於日前有教育團體認為，英文作文其中要考生寫賣場周年慶新聞報導的作文，對偏鄉考生而言，不一定有類似經驗，認為考題不公平。曾麗玲則說，這一點都不是問題，學生的表現也是各式各樣，考生不一定需要用第一人稱來描寫此篇文章，因為題幹有說明這是一個新聞報導，考生客觀描述即可，只要考生有描寫到圖中的事件，並且論述有條理、有邏輯，就可以了。

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