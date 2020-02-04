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WHO總幹事狂咳中斷會議　竟開玩笑「不是corona」遭罵翻

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實習記者曾筠淇／綜合報導

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）不但輕忽武漢肺炎的嚴重性，還在沒有調查的情況下，就輕易相信中國提供的數據，因此讓各國網友紛紛連署要求譚德塞下台。不料在此之際，國外竟又流出譚德塞在會議進行時，因咳嗽而中斷發言的影片，進而引發網友熱議。

據《路透社》報導，隨著武漢肺炎疫情嚴重，譚德塞仍在3日表示，目前沒有必要採取措施來「干擾國際旅行及貿易」。不過目前在國際上，往返中國的航班仍受到限制，同時也禁止來自中國的旅客，屢受孤立。

譚德塞上週與中共領導人習近平及他國領導人在北京進行會談，不料會議進行期間，譚德塞竟忽然咳嗽不止，因此只好暫停講話，並喝水舒緩喉嚨不適，最終則打趣說道，「別擔心，這不是冠狀病毒（Don't worry. It's not corona）」。

▲▼WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO總幹事譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

這個會談的影片隨後也在網路上流傳，讓看到的網友紛紛留言表示，「其他人咳嗽進行體檢，你咳嗽，你說不要擔心」、「當然！這不是可樂娜（corona）」、「冠狀病毒殺死很多人生命，他還在開玩笑」、「你怎麼知道不是」、「世界上唯一一個沒有認真對待這種病毒的人」。

譚德塞已經不是第一次遭到網友痛批，他先前就因錯誤評估武漢肺炎並不用列為國際公衛緊急事件、在沒有經過任何調查的情況下就相信中國政府提出的數據等事，讓許多人感到失望及不信任，因此早已被連署要求下台，而目前連署人數已突破16萬人，且人數還在持續上升當中。

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