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首款金鋁箔刮刮樂來了！頭獎100萬有4個　張張還有好運小語

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▲▼台彩新推2款刮刮樂總獎項超過297萬個，總獎金逾12億。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩新推2款刮刮樂總獎項超過297萬個，總獎金逾12億。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（4）日推出2款新品刮刮樂，其中一款為「好運天天」，每張售價200元，共有4個頭獎100萬元，另一款為「獎金獵人」，共有5個頭獎200萬元，2款刮刮樂總獎項超過297萬個，總獎金超過12億元。

台彩總經理蔡國基表示，刮刮樂「好運天天」是國内首款使用金色鋁箔材質的刮刮樂，券面呈現金色金屬鏡面效果，而券面的設計概念源自於「幸運餅乾」，在餅乾内部藏有一張神秘紙條，打開即可獲得一句祝福或鼓勵的話。

請繼續往下閱讀...

這次「好運天天」刮刮樂結合幸運餅乾概念設計「今日好運小語」刮區，只要刮開券面上的金色彩帶，即會出現如「陽光心情不斷電」、「甘巴爹！隨時為自己加油」、「心想事成好運來」等充滿正能量與祝福的好運小語，好運小語共有15句。

▲▼台彩新推2款刮刮樂總獎項超過297萬個，總獎金逾12億。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩推出首款使用金色鋁箔材質的刮刮樂「好運天天」，每張售價200元，共有4個頭獎100萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

蔡國基指出，刮刮樂「好運天天」每張售價200元，頭獎100萬元共有4個，遊戲玩法相當簡單，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即可得到該號碼對應的獎額，高達10次中獎機會，總中獎率35.34%。

此外，今天上市的刮刮樂「獎金獵人」是一款以分數加總概念所設計的益智延長型遊戲，2018年3月首度上市就吸引不少消費者喜愛，該款每張售價200元，票面以台灣夜市常見的飛鏢射氣球為設計。

至於遊戲玩法，若任一「您的號碼」對中「獎金號碼」，即得該號碼對應的分數，「獎金號碼」區共有21個號碼，其中1個號碼位於「1分區」，對中得1分，5個就碼位於「10分區」。對中得10分，以「對中的分數加總」對應獎金表中的獎金，對中總分數越高，獎金就越高，共有5個頭獎200萬元，超過24萬個1,000元（含）以上的獎項，總中獎率30%。

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