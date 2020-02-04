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英式下午茶+紅色雙層巴士！ 哈利梅根定居維多利亞市　根本是倫敦翻版

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▲▼哈利王子與梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利夫婦卸下皇室身份將定居在溫哥華維多利亞市。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

哈利王子和妻子梅根在卸下英國皇室職務之後，將在加拿大西部溫哥華島南端城市維多利亞居住。當地人對於他們移居到此有不一樣的看法，有熱心民眾幫小倆口趕走狗仔記者，也有人擔心房價會因此而上漲。

根據《紐約時報》報導，維多利亞（Victoria）是加拿大不列顛哥倫比亞省的一個城市，位於溫哥華島南端，也是加拿大最「英國」風格的地方。該城市的名字就是以前任英國女王維多利亞命名，1837年到1901年之間，大英帝國快速擴張，維多利亞便成了加拿大西岸新殖民地的首府，因此當地有著許多英式建築，也有很多英國的傳統文化被保存下來。例如，每天下午會有大批民眾湧入在皇后酒店（Fairmont Empress Hotel）最有名的那一間下午茶店，這間英式下午茶店，不但茶品道地，門口還插著英國國旗。而街道上現在還看得到紅色雙層巴士，幾乎跟倫敦一樣。

▲▼加拿大英屬哥倫比亞省議會就在維多利亞市，圖為議會廣場上的英國維多利亞女王雕像。（圖／路透）

▲維多利亞市議會廣場上的英國維多利亞女王雕像。（圖／路透）

據說，夫婦倆會在溫哥華島上價值將近1,400萬美元（約新台幣4億2千萬元）的濱海法國風格私人莊園安頓下來。大家對於哈利夫婦在此地定居有著不一樣的想法，在一場下午茶聚會中，人力資源經理克麗絲汀娜（Christina Yee）表示，「對於故事中的王子和公主感到很興奮。」

從事銷售業且母親是英國人的蕾貝卡（Rebecca Bertrand）卻感嘆，「房價可能因此而提高」，也不希望狗仔隊出現在這裡。茶會中的女主人普里坦（Pritam Sunger）則表示，「我喜歡她們來到這裡，這樣對於觀光業和經濟很有幫助。」

一名水上計程車司機因為拒絕載日本電視台參訪哈利夫婦的莊園，被視為英雄。在通往莊園的小路上，有兩名英國口音的維安人員走出來對記者斥罵，並將他們趕走。

▼英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／路透）

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