勞動部放寬醫院、口罩、酒精、物流每日加班上限　但需加倍發工資

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為因應武漢肺炎疫情，各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商等）配合防疫需求，對此，勞動部發函至各地方政府宣布允許特殊加班，放寬每日12小時、每月46小時及7休1加班上限，上述業別可適用勞基法有關天災事變或突發事件之特殊加班規定，但工資需加倍發給。

勞動部表示，各級醫療院所，以及生產口罩、生產口罩、消毒酒精等防疫器具的公之工廠，物流、通路商配合之運送服務，皆可適用「勞基法」第32條及第40條有關天災、事變或突發事件下之特殊加班規定。

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此外，勞動部說，雇主可以在此情況下停止勞工的例假與休假，要求繼續工作，不受「不得連續工作超過6日」規範；且當日延長工作時間連同正常工作時間，不受1天不得超過12小時、加班每月不得超過46小時之規定。

不過，雇主也應於事後24小時內報請縣市政府主管機關核定，停止假期之工資應加倍發給、事後補假。加班方面，雖不受12小時限制，但雇主也應於延長後24小時內通知工會、給付加班費及適當休息。

但勞動部也補充，因應天災、事變或突發事件要求勞工在例假日出勤工作時，除了需補假給該名勞工外，工資需加倍給予。

