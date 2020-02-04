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員工1/3來自中國…星國老闆暖印「武漢加油T」分送　上班穿著表支持

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記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎在全球蔓延，許多國家都針對來自武漢的旅客進行入境管制，甚至傳出有逮著口罩的亞裔人士受到歧視。不過，新加坡一名咖啡店老闆，聽到前員工分享武漢封城後的處境後，就自掏腰包做了70件印有「武漢加油」的白色T恤，分送給所有店內員工，讓他們自由選擇是否穿上，在工作之餘也替武漢加油打氣。

根據《聯合早報》報導，現年52歲的陳仁耀共開有4間咖啡店跟1間中餐館，旗下員工有三分之一都來自中國，因此他聽到回鄉的前員工分享武漢封城後，居民生活上的困難與精神煎熬後，決定自掏腰包做了70件印有「武漢加油」的白色T恤，分送給每個員工，讓他們自行決定是否穿著上班，同時也備好口罩讓員工取用。

陳仁耀說，他自認應該要替武漢的居民打氣，「製作T恤不僅是支持遠在中國的民眾，也是讓店內員工感覺到，我們一直都在支持著他們。」陳仁耀表示，許多上門的顧客看到衣服上的字後，也會跟著說聲武漢加油，但也有不少人不曉得這件衣服要表達的意思。

儘管沒有員工在新年期間回故鄉，店內沒有人需要被隔離，但陳仁耀坦言，這波疫情也讓生意明顯冷淡，1月的營業額至少下跌了15％。根據新加坡衛生部公告，截至1日全國累計確診數達18例。

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