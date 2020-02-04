　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法媒：中國施壓世衛　拒列武漢肺炎國際緊急事件

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社

法國「世界報」報導 ，中國曾施壓阻止世界衛生組織宣告2019新型冠狀病毒疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，為的是證明中國不再是第三世界國家，有能力獨自處理公衛危機。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）自去年底在中國湖北省武漢市引發肺炎疫情，世衛組織（WHO）緊急委員會於1月23日暫不建議世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），引來批判。

隨著疫情逐漸擴大到亞洲多國、歐洲、北美洲、澳洲等地，且出現人傳人病例，世衛組織才於30日宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」。在世衛組織做此決定前，「世界報」（Le Monde） 於29日刊登一篇文章表示，不宣告這波疫情為「國際關 注公共衛生緊急事件」似乎是政治考量勝過科學論證， 因為中國堅定反對。

在1月22日討論疫情的視訊會議中，世衛緊急委員會成員分成意見相反的兩派，最後譚德塞決定暫不宣布 「國際關注公共衛生緊急事件」，隔天再度召開會議，維持原議。

科學研究人員和熟悉傳染病的評論者並不一致認同這個結論。在世衛組織內部及緊急委員會成員之間，充斥嚴格的緘默，但根據「世界報」從不同國籍的消息來源蒐集到的資訊，世衛組織的決定源自中國及中國盟友的明確反對，這些國家向緊急委員會成員及世衛組織領 導階層施壓。

世衛組織擁有國際衛生條例（IHR）這項法理工具，中國於2002年到2003年隱瞞嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情達數月時間，之後這項條例於2005年修訂，加強對成員國的約束，世衛組織可要求各國遵守規範，以協助國際社會預防可能跨國傳播、威脅全球的重大公衛風險，並予以回應。

報導提到，為因應2019新型冠狀病毒疫情，世衛組織依據國際衛生條例組成緊急委員會，集合15名委員和 由世衛組織秘書長從國際衛生條例專家清單中挑出的6名顧問，其中多數是傳染病及傳染媒介專家，還有一名航空醫學專家、一名新加坡通訊及新聞部代表；在顧問群中，有一名國際航空運輸協會（IATA）醫學負責人和一名世界動物衛生組織（OIE）部門主管。

這個臨時委員會的組成也反映了地緣政治的憂慮，因為15名專家委員來自沙烏地阿拉伯、澳洲、加拿大、 中國、南韓、美國、法國、日本、荷蘭、俄羅斯、塞內 加爾、新加坡及泰國，新加坡及泰國各有兩人。委員會 主席由法國前衛生官員胡辛（Didier Houssin）擔任。 在22日、23日會議中，據說譚德塞邀請了最受疫情影響的4個國家的大使，以觀察員身分參與緊急委員會，包括中國、泰國、南韓及日本。

兩個消息來源告訴「 世界報」記者，就是在這個場合，中國代表似乎向委員會及譚德塞施壓，聲稱「宣布『國際關注公共衛生緊急 事件』是不可能的」，且會中爭論非常激烈。文章指出，世衛組織承認會中意見分歧，以及胡辛在首次會議後提到正反意見各占一半，這種情況在這個 機構內部並不常見。

一名熟悉內情人士分析：「這並不是說中國當局把疫情嚴重性輕描淡寫，這點從中國國家主席習近平官方匯報後採取的激烈措施就可看出，中國當局斷言沒有其他國家能做到這種程度，幾乎是一項挑戰，但當局也調整了外交方向，遵從一個新的信條：中國不再是第三世界國家。」

這名人士說：「重點在於證明中國擁有獨自管理公衛危機的能力，這是與當年SARS疫情爆發時最大的相異處之一。現在是中國人在隔離病毒，排出基因組序列，並在國際期刊中分享、公布。」

世衛組織宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，可能導致人員、貨物和運輸遭受限制，中國及其盟友都不會樂見。譚德塞的選擇也是想找到與中國的妥協方案， 因為當時他希望正式訪問中國。

世衛組織代表團已於1月27日、28日成行，譚德塞還獲得中方應允世衛組織盡早派遣國際專家團隊前往中國，與中國專家合作，以更瞭解疫情，引領全球更妥善 地防疫。中央社請世衛組織就「世界報」這篇報導發表評論 ，但沒有得到回應。（譯者：曾依璇／核稿：盧映孜） 

ET快訊
周錫瑋：口罩不夠進口就好啦　花什麼2億蓋工廠「民進黨是在哈囉
史瓦帝尼WHO會議挺台　主席狠打斷「你可以停止嗎」…直接換中
合歡山梅峰「1車全面燃燒」！埔里夫妻燒成焦屍　女兒崩潰痛哭
緬甸停航來往台灣航班！　228位旅客滯留當地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒在怕！陸警方再查「整櫃冷凍野味」老鷹、竹鼠皆有　微信爽賣…只收老主顧

防疫大漏洞！英司機載武漢僑民「沒戴口罩」　還去酒吧玩樂

火車進站女兒落軌！　他捨命當「肉盾」飛撲...網大讚：超人爸爸

尷尬！WHO秘書長籲「沒理由限出入境」　自爆出發北京前…女兒急Call求別去

英男自稱「武漢肺炎痊癒」關鍵　竟是威士忌加蜂蜜

法媒：中國施壓世衛　拒列武漢肺炎國際緊急事件

30分鐘殺死病毒的口罩　加拿大發明鹽塗層可望對抗武漢肺炎

下課急著回家！　人擠爆「樓梯突然坍塌」14名小學生被踩死

泰國「拒透露隔離地點」撤僑專機今起飛　澳洲擬再派第二架包機

美總統大選首場初選愛荷華開跑！　桑德斯民調領先、拜登第二

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

沒在怕！陸警方再查「整櫃冷凍野味」老鷹、竹鼠皆有　微信爽賣…只收老主顧

防疫大漏洞！英司機載武漢僑民「沒戴口罩」　還去酒吧玩樂

火車進站女兒落軌！　他捨命當「肉盾」飛撲...網大讚：超人爸爸

尷尬！WHO秘書長籲「沒理由限出入境」　自爆出發北京前…女兒急Call求別去

英男自稱「武漢肺炎痊癒」關鍵　竟是威士忌加蜂蜜

法媒：中國施壓世衛　拒列武漢肺炎國際緊急事件

30分鐘殺死病毒的口罩　加拿大發明鹽塗層可望對抗武漢肺炎

下課急著回家！　人擠爆「樓梯突然坍塌」14名小學生被踩死

泰國「拒透露隔離地點」撤僑專機今起飛　澳洲擬再派第二架包機

美總統大選首場初選愛荷華開跑！　桑德斯民調領先、拜登第二

蜜拉喬娃維琪44歲生下第3個女兒！「名字長達13個音節」她笑曝原因

143.9萬！LEXUS奪台灣豪華車冠軍　推UX200菁英PLUS版炒熱買氣

車子有熄火問題！車行建議「盡量加直營店的油」　他好奇：真的會刻意挑嗎

上海機場祭出「防疫殺手鐧」 沒附申請表不准登機

深夜臥室潛入色狼！機智女裝咳嗽大叫「我武漢回來，有症狀」…他當場嚇軟

沒在怕！陸警方再查「整櫃冷凍野味」老鷹、竹鼠皆有　微信爽賣…只收老主顧

防疫大漏洞！英司機載武漢僑民「沒戴口罩」　還去酒吧玩樂

緬甸國際航空遭停航...228台人滯留　外交部：駐處與緬甸交涉中

當台灣燈會碰上武漢肺炎...　盧秀燕：台中沒有疫情歡迎參觀

企業因應武漢肺炎疫情　專家：與抗SARS時期大不同

國際熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

英國480名武漢入境旅客失蹤

俄羅斯彬哥：看報導發現確診是我

美專家：武漢肺炎可能爆發全球大流行

WHO執委會　陸：主動與台分享資訊

女留學生戴口罩上街　遭包圍辱罵

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

班農：中國試圖隔離9000萬人

WHO秘書長籲「沒理由限出入境」　自爆女兒要求別去北京

起落架捲引擎　加航班機緊急落地

擔心撤僑掃顏面　韓媒：中國說半夜才撤

英男自稱「肺炎痊癒」關鍵竟是威士忌

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

更多熱門

相關新聞

國民黨質疑口罩7天2片不夠用

國民黨質疑口罩7天2片不夠用

為防大陸武漢肺炎，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心3日宣布，原先超商通路自4日起停止販售，6日起開始「實名制」購買，且每個人在7天內限購2片。對此，國民黨3日在臉書上PO文質疑，每周2片夠用嗎？「你當作我們台灣人塑膠做的喔！？」

彰化秀傳「藥來速」　武漢肺炎後更夯

彰化秀傳「藥來速」　武漢肺炎後更夯

男不戴口罩2度闖醫院　嗆「我是大學教授」

男不戴口罩2度闖醫院　嗆「我是大學教授」

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

感染武漢肺炎急剖腹 順產3100克健康女嬰

感染武漢肺炎急剖腹 順產3100克健康女嬰

關鍵字：

武漢肺炎世界衛生組織譚德塞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面