洗手是第一道防線！外媒整理遠離武漢肺炎「6大重點」　口罩非萬能

▲ 民眾紛紛戴上口罩，避免感染武漢肺炎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎已經在中國造成425人死亡，確診個案超過2萬例，更蔓延至全球24國。各國上演口罩之亂，各種預防病毒的方法也在網路上瘋傳。《衛報》指出，2019新型冠狀病毒可能在患者咳嗽或打噴嚏時傳染，而洗手便是避免感染的第一道防線，並整理幾項要點如下：

新型冠狀病毒如何傳播？

科學家目前仍在評估武漢肺炎如何在人與人之間傳播，但類似的病毒往往透過咳嗽和打噴嚏的飛沫傳染。

感染者咳嗽或打噴嚏時會釋放唾液或鼻腔黏液，這些飛沫可能落在附近的人身上，也可能被直接吸入，或停留在他人手上。當這些人用沾有感染者飛沫的手觸摸自己的臉部，就會因此被感染。根據部分醫院對流感的指導方針，感染者打噴嚏或咳嗽的10分鐘內或更長時間後與其接觸範圍在1.8公尺以內者可能被傳染。

此外，感染者的飛沫也可能落在大眾交通工具或學校、職場。但這是否成為病毒的主要傳播途徑則取決於病毒在物體表面上可存活的時間，從幾小時到幾個月不等。

有證據指出，武漢肺炎可能在感染者出現症狀前就開始傳播。包括流感在內的其他疾病可以在症狀出現以前由一個人傳染給另一個人，但目前還不清楚武漢肺炎病毒的傳染程度。

如何保護自己及他人？

● 首先要正確洗手，以乾淨的自來水沖洗後，將肥皂或洗手乳塗抹在手指間、指甲縫及手背，搓洗至少20秒，接著沖洗。

● 咳嗽或打噴嚏時以紙巾摀住口鼻，再把紙巾丟掉，然後洗手。若手邊沒有紙巾，則對著手肘部位咳嗽或打噴嚏，而不是對著手掌。

● 全民瘋搶的口罩的確能起到一些保護作用，因其能阻擋液狀飛沫，但不能阻擋更小的氣膠粒子穿透口罩布料。另有證據指出，部分病毒可透過眼睛入侵，而口罩也會使眼睛暴露在外。

● 出現發燒、咳嗽及呼吸困難症狀者應盡早求醫，並向醫護人員告知自己的旅遊經歷。

● 前往受影響地區的野味市場時，應避免直接接觸活的動物及觸摸動物表面。若身處受影響地區，則應避免食用生的或未煮熟的畜產品。處理生肉、牛奶或動物器官時也應特別小心，避免交叉感染。

● 若過去2周內曾到訪中國疫區，請待在室內並避免與他人接觸14天，意即不能去工作、學校或公共場所。若從疫區返國後出現高燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛或呼吸困難，沒有得到醫生指示前不應離開家中。

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