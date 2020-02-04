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不斷更新／「防疫照顧假」各大企業態度一次看　LINE、KKBOX給全薪最霸氣

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲防疫照顧假是否給薪，一次總整理。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／整理報導

勞動部宣布實施防疫照顧假，引發勞工是否真能受惠的正反意見討論，對此《ETtoday》新聞雲也詢問各大企業的態度，其中，LINE台灣、KKBOX更是直接祭出，家中如有12歲以下兒童須照顧員工，可直接「請好請滿防疫照顧假」，並給予全薪。

11：05更新

請繼續往下閱讀...

金寶：

為協助員工提高自己自我防護管理，金寶電子及/泰金寶電通決定主動發給在台灣員工共2,500人，每位員工5個口罩。

同時，配合防疫措施，金寶電子及/泰金寶電通決定，員工若有需要請防疫照顧假，請假當日將給予半薪，並且不影響考績，共同為防疫努力。

金寶電子總經理沈軾榮表示，在12月第一週己查覺武漢肺炎事件會擴大，因此海外各廠區增加購買口罩作為庫存，同時，金寶電子及/泰金寶電通目前位於東南亞工廠佔總產能90%以上，因此憑藉在泰國及菲律賓已累積20至30年人脈，我們仍可買到口罩支援台灣。

以下是各大企業針對防疫照顧假的態度：

LINE：

LINE 台灣表示，，讓所有員工都能根據自身情況與家庭狀況調整工作方式。家中有高中職（含）以下孩童的同仁，在 2/11 至 2/25 期間，可申請在家上班，或防疫照顧假，皆給予全薪。

此外，防疫期間，同仁若需協助，也可隨時透過 LINE 直接向人力資源部一對一諮詢 ，溝通更直接並保有個人隱私。

KKBOX：

KKBOX今公告，家中有高中職（含）以下含孩童的同仁，得於2/11-2/25之間彈性選擇在家上班，若在確定選擇在家上班，請與主管跟HR申請在家上班，並事先確保電腦可上VPN，可隨時進行視訊會議，維持與辦公室一致的辦公品質。在家工作期間給予全薪。

另外，針對12歲以下學童，家長可有1人請防疫照顧假，最多請兩周，如考量後符合資格必須於2/11-2/25間，全心照顧孩童而無法在家工作者，請向主管、HR提出申請，給予全薪。

台積電：

廠區只要有外來客都會量體溫，員工並沒有全場區都要求戴口罩。而大陸廠區就是員工天天都要量體溫，37.5℃就自主隔離。

家中有12歲以下孩童且家長有親自照顧需求時，2020年2月4日至24日期間，家長其中一人得請「防疫照顧假」，至多14天，不併入事假額度計算，台積公司共同為防疫努力，故請假當日給予半薪，並且不影響全勤獎金或考績。台積公司同仁仍可依個人需求申請特休或彈休。

目前公司有針對新型肺炎成立「防疫應變辨公室」，防疫照顧假就是比照政府規定辦理，就是「家庭照顧假」不給薪。但對於非因公感染（例如去旅遊而感染確診者），會給予14天有薪隔離假

研勤科技PAPAGO!：

配合教育部延後高中以下學校開學日，若家中有12歲以下的學童無人照顧者，可向人資提出申請「防疫照顧假」，公司將給予半薪，該假別並不影響全勤獎金，請假期間僅限2月11日至2月24日。

群聯：

依照法令的規定，會將防疫假 (14天) 併入家庭照顧假 (7天), 共計 21天。這21天裡, 員工要怎麼使用 (家庭照顧 or 防疫假)，可以彈性調配，而且 前3天 有給薪

104人力銀行：

若有防疫照顧需求的員工，經主管判斷員工的工作內容適合在家工作，可申請「給薪」的在家工作。

台塑集團：

由於政府剛頒布有「防疫照顧假」，目前集團內還在討論中是否要給薪，尚未有定論，但一定會遵照政府規定給予防疫照顧假，不扣全勤、績效獎金。

鴻海集團：

有關「防疫照顧假」，若員工有提出需求，公司會配合政府政策辦理，不會影響員工全勤紀錄，但不給薪。另外，公司派赴大陸廣東、溫州工作的員工，返台時將配合政府規定居家檢疫14天。

HTC：

HTC表示，目前有86人在家進行居家自主隔離；而所有同仁在今日進入公司時，需現場填寫並繳交「健康聲明表」後，方得搭乘電梯進入辦公區；若公司需員工自主隔離或居家上班皆為上班日與工作狀態，皆有給薪，有確診可請普通傷病假、事假或特別休假，或協議調整工作時間。

但有關防疫產生有照顧12歲以下學童之需求的家庭照顧假不會併入原法定14天事假，但不給薪。

大立光：

會依照政府規定准假，但不給薪。另外，也會進行其他防疫措施，進廠前以加強消毒、佩戴口罩；有從疫區回來的人自行隔離。

中鋼：

中鋼公司表示，防疫期間屬非常時期，將配合政府政策比照家庭照顧假辦理，員工如果請防疫照顧假一律准假，至於支薪與否內部正在研議中，人力資源處預計今、明二天內定案。

台灣銀行：

有關「防疫照顧假」會配合政策給假；至於是否給薪部分，因本行是百分百之官股銀行，仍須依主管機關也就是人事行政總處的規定辦理。

渣打銀行：

已開放若有照顧學童需求的同仁，在既有的「家庭照顧假」外，可額外申請「防疫照顧假」，兼顧工作與家庭生活平衡。

匯豐銀行：

提供員工優於市場的休假制度、彈性工作方案及應對防疫措施，員工可優先選擇「在家工作」以便進行自我健康管理或就近照護家人，若仍需須申請不給薪的「防疫照顧假」，也遵循相關規定辦理。

另外，目前確定配合配合中央流行疫情指揮中心暨勞動部公告，員工提出防疫照顧假的申請，公司將予以准假、不給薪，一切比照政府機關規定辦理事業單位如下：

宏碁、元大金、新光金、玉山金、台新金、國泰金、花旗銀、中信金、星展銀

根據勞動部今（3）日最新解釋指出，為照顧小學以下學童，父母其中之一可以在這2/11-2/25日間請「防疫照顧假」，雇主不可歸責於勞工，一定要准假，也不得要求以事假，不可扣全勤獎金，不能刁難，「防疫照顧假」是為了防疫而衍生出來的假別，與既有的請假規定並行，並沒有排他或替代的關係；希望勞資雙都可以體諒，如果公司願意釋出更多福利照顧員工，就有可能會願意給付薪資；但也有部分公司是微型企業，在人力調度上自行吸收了，勞方也應互體互諒。
 

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