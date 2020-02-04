穿內衣去5客戶住家　英國裸體清潔創辦人：我們不該被物化

▲英國在今年1月開了一間裸體清潔公司，創辦人貝爾頓強調，工作過程沒有性意味，只有欣賞身體的樂趣。（圖／翻攝自Facebook／The Naked Cleaning Company）



實習記者簡立宇／綜合報導



現年33歲的貝爾頓（Nikki Belton）是英國一家裸體清潔公司的創辦人，她受人批評不敢親自上陣，於是穿著內衣褲到5位客戶家中打掃。一般居家打掃時薪在16.5英鎊，而裸體居家打掃的時薪則在75到95英鎊。

根據《太陽報》報導，貝爾頓來自英國的普利茅斯（Plymouth），在今年1月成立了裸體清潔公司，遍布全國的清潔員都可以在她們可信賴的網站上註冊。她表示，這在英國絕無僅有，至今已有上千人表示有興趣，雖然很多人還是覺得這不是真的。

貝爾頓強調，不管對客戶或者清潔員，整個交易的程序是安全且透明的。清潔員須具備專業打掃經驗，且應超過25歲，但是公司不會規定應徵者的身材。「這項生意不含有任何性意味，並且取決客戶的觀念，抱著尊重的心態去欣賞這些男性或女性的身體。」

「我們的清潔員不該被物化，他們是去工作的」，貝爾頓表示。員工會穿著完整到客戶家中，然後才褪下衣服開始打掃。客戶必須奉行「不觸碰清潔員」的原則，因為他們不是性工作者。