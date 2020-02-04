英男自稱「武漢肺炎痊癒」關鍵　竟是威士忌加蜂蜜

▲Hot Toddy可「緩解」感冒症狀，並無具有醫療效果。（圖／取自免費圖庫pxfuel）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名在中國武漢工作的男子向媒體表示，自己在2個月前感染了武漢肺炎，當時他在醫院沒有接受任何抗生素治療，而是靠著「威士忌加蜂蜜」這個古老的配方痊癒。目前他人並未回到英國，而是選擇繼續待在武漢，「我拒絕搭機離開，因為我就是能夠打敗冠狀病毒的證明。」

現年25歲的里德（Connor Reed）過去3年都在中國擔任英文老師，去年夏天搬到武漢定居。里德接受《太陽報》訪問時指出，他約莫在2個月前出現了劇烈咳嗽、呼吸困難與發燒的症狀，醫生僅告訴他是被病毒感染。里德說，當下聽到真的很震驚，以為自己快要死了，但仍設法戰勝病毒，「我拒絕服用抗生素，我不想要服用任何藥物。」

First Brit known to catch Coronavirus ‘beat deadly flu with glass of hot whisky and honey’ https://t.co/3TryxSidXC — The Sun (@TheSun) February 3, 2020

里德說，他最後採用了「古老的治療方法」，飲用加了熱水、蜂蜜和檸檬汁的威士忌，也就是俗稱的「Hot Toddy雞尾酒」來緩解症狀，再配合控制咳嗽的吸入器，最後成功痊癒。里德從中南大學醫院出院後2周，接到醫院電話才知道自己是感染武漢肺炎。

里德表示，英國外交部對他的痊癒方法似乎不感興趣，但他也沒有打算回國，而是選擇繼續待在武漢，「我拒絕離開，因為我就是可以打敗冠狀病毒的證據。」

不過，「Hot Toddy雞尾酒」並非特效藥，而是針對個別症狀有緩解作用。大陸衛健委高級別專家組成員李蘭娟指出，目前武漢肺炎無特效抗病毒藥物，所有治療都是對症治療。

我國疾管署也呼籲，民眾返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，切勿自行服用偏方。

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