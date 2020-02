英男自稱「武漢肺炎痊癒」關鍵　竟是威士忌加蜂蜜

▲Hot Toddy可「緩解」感冒症狀,並無具有醫療效果。(圖/取自免費圖庫pxfuel)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名在中國武漢工作的男子向媒體表示,自己在2個月前感染了武漢肺炎,當時他在醫院沒有接受任何抗生素治療,而是靠著「威士忌加蜂蜜」這個古老的配方痊癒。目前他人並未回到英國,而是選擇繼續待在武漢,「我拒絕搭機離開,因為我就是能夠打敗冠狀病毒的證明。」

現年25歲的里德(Connor Reed)過去3年都在中國擔任英文老師,去年夏天搬到武漢定居。里德接受《太陽報》訪問時指出,他約莫在2個月前出現了劇烈咳嗽、呼吸困難與發燒的症狀,醫生僅告訴他是被病毒感染。里德說,當下聽到真的很震驚,以為自己快要死了,但仍設法戰勝病毒,「我拒絕服用抗生素,我不想要服用任何藥物。」

First Brit known to catch Coronavirus ‘beat deadly flu with glass of hot whisky and honey’ https://t.co/3TryxSidXC