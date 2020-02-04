　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美喆防疫動起來「東莞廠10日復工」　在手訂單狀況不受影響

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲美喆看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益，有助於帶動大陸市場營收比重進一步提升。（圖／記者林淑慧攝）

▲美喆看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益，有助於帶動大陸市場營收比重進一步提升。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全球防疫動起來，國際石塑地板製造業者美喆國際表示，旗下中國東莞廠配合當地政府措施將延後至2月10日全面復工，與客戶密切聯繫協調訂單遞延出貨時程，整體在手訂單狀況不受影響，待復工後協調產能分配，將儘速完成出貨。

美喆國際表示，由於中國武漢地區疫情蔓延，旗下中國東莞廠配合當地政府措施將延後至2月10日全面復工，美喆-KY已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展即時採取因應措施。

請繼續往下閱讀...

針對營運情況，美喆主管指出，1月營收受工作天數較少影響旗下外銷ODM與自有品牌雙業務出貨表現，惟集團持續加大LVT、SPC石塑地磚新產品推廣、外銷訂單朝ODM業務轉型，並致力擴大中國及部分台灣自有品牌銷售表現，挹注1月整體出貨表現仍維持穩定之水準。

展望後市，美喆-KY在2020年第一季透過LVT、SPC石塑地磚新產品研發推出以優化產品結構，提升自動化生產及倉儲物流效率，並透過雙業務接單策略調整以站穩商用市場、擴大家用市場銷售；針對外銷市場仍持續推動ODM業務轉型，目前歐洲地區主要客戶訂單保持良好水準，衝刺大陸、台灣市場占有率的提升，可望創造集團未來營運良好成長引擎。

依據財報，美喆-KY 2020年1月合併營收達2.71億元，因適逢農曆春節連假使得整體工作天數較少，影響1月營收較去年同期減少。

ET快訊
香港出現首例武漢肺炎死亡病例！39歲男肌肉痠痛...6天不治
醫護人員8小時「一口水都沒喝」　忙到腰都彎了無法挺直
湖北一夜64死！陸武漢肺炎確診破2萬　貴州1月女嬰染病
柯文哲洩台商隔離地點　陳時中重話狠嗆：別為突顯自己造成恐慌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

影／「口罩荒」政府拍板實名制領取　經濟部：口罩每片降為5元

武漢防疫暑假延後放　長榮/立榮航空：旅客改、退票免收手續費

義大利禁飛令暫有解　華航：今恢復羅馬-台北航班、不影響財務

大陸防疫影視業喊卡　影視特效公司VHQ下修全年業績目標

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

不只口罩「元宵燈籠」也要顧　經濟部出八招教你挑好提燈保平安

快樂檸檬搶攻大陸大學校園通路　射三箭搶市：「每年展店上看40家」

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

股匯齊揚！台股早盤站回11500點大關　新台幣升值逾1角

美喆防疫動起來「東莞廠10日復工」　在手訂單狀況不受影響

武漢肺炎衝擊　華碩ROG Phone II傳印度缺貨

台股反彈漲逾百點！雙王漲幅逾2%　台股早盤站回11400點

共體時艱挺小老闆！台銀50億支持小微企業　總利費率1.98%

鴻海富士康10日若無法開工　路透：iPhone恐有斷貨危機

新台幣開盤小貶後轉揚　升破30.3元兌1美元

美股那斯達克指數上漲逾1%　激勵台指期開盤反攻上揚49點　　

美股反彈！開盤30分鐘道瓊狂飆374點　特斯拉上漲11.3％

口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

美總統大選首場初選愛荷華開跑！　桑德斯民調領先、拜登第二

快訊／香港首宗死亡個案！39歲男病患31日確診「5天就不治」

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！　39歲男肌肉痠痛...6天不治身亡

朱學恒憂口罩實名制再現缺貨潮　後悔早把「替代品」送人

湖北女孩遺書「我死不瞑目」！爆隔離區「人間地獄」　生死邊緣掙扎實錄　

武漢肺炎疫情持續蔓延　NBA強烈建議人員不要前往中國

穩定口罩價格…「安定民心」天天上火線說明！他給政府肯定：已經很努力

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

梵蒂岡送70萬口罩到中國　方濟各：正在為死者祈福

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

財經熱門新聞

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

美股開盤反彈　道瓊上漲374點

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

謝金河：台股通過初步的壓力測試　股市投機的過猶不及！

鴻海富士康10日若無法開工　路透：iPhone恐有斷貨危機

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

華航：今恢復羅馬-台北航班 　羅馬航線停飛不影響財務

「口罩荒」政府拍板實名制領取　經濟部：口罩每片降為5元

防疫暑假延後放　長榮/立榮航空：旅客改、退票免收手續費

中國信託躋身全球150大銀行

彰銀公告　李世聰解任彰銀董事

銀行啟動防疫3機制　卡費、房貸可緩繳

分析師：跟SARS時空背景不同、難比較

更多熱門

相關新聞

口罩實名制下午首上線確認系統完整性

口罩實名制下午首上線確認系統完整性

防大陸武漢肺炎，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心昨晚宣布2月6日起開始實施「口罩實名制購買」，為分散購買人潮，採身分證單末碼「單雙號分流」，雙號週二四六，單號週一三五購買，星期日則都可以購買。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中再度進行最新說明。

武漢肺炎升溫　巴西將緊急撤僑

武漢肺炎升溫　巴西將緊急撤僑

一口水都沒喝！陳時中心疼醫護：腰都彎了、直不了

一口水都沒喝！陳時中心疼醫護：腰都彎了、直不了

新增64死！大陸武漢肺炎累計2萬438人確診

新增64死！大陸武漢肺炎累計2萬438人確診

武漢肺炎衝擊　華碩ROG Phone II傳印度缺貨

武漢肺炎衝擊　華碩ROG Phone II傳印度缺貨

關鍵字：

武漢肺炎台商美喆

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面