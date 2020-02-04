美喆防疫動起來「東莞廠10日復工」　在手訂單狀況不受影響

▲美喆看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益，有助於帶動大陸市場營收比重進一步提升。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全球防疫動起來，國際石塑地板製造業者美喆國際表示，旗下中國東莞廠配合當地政府措施將延後至2月10日全面復工，與客戶密切聯繫協調訂單遞延出貨時程，整體在手訂單狀況不受影響，待復工後協調產能分配，將儘速完成出貨。

美喆國際表示，由於中國武漢地區疫情蔓延，旗下中國東莞廠配合當地政府措施將延後至2月10日全面復工，美喆-KY已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展即時採取因應措施。

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針對營運情況，美喆主管指出，1月營收受工作天數較少影響旗下外銷ODM與自有品牌雙業務出貨表現，惟集團持續加大LVT、SPC石塑地磚新產品推廣、外銷訂單朝ODM業務轉型，並致力擴大中國及部分台灣自有品牌銷售表現，挹注1月整體出貨表現仍維持穩定之水準。

展望後市，美喆-KY在2020年第一季透過LVT、SPC石塑地磚新產品研發推出以優化產品結構，提升自動化生產及倉儲物流效率，並透過雙業務接單策略調整以站穩商用市場、擴大家用市場銷售；針對外銷市場仍持續推動ODM業務轉型，目前歐洲地區主要客戶訂單保持良好水準，衝刺大陸、台灣市場占有率的提升，可望創造集團未來營運良好成長引擎。

依據財報，美喆-KY 2020年1月合併營收達2.71億元，因適逢農曆春節連假使得整體工作天數較少，影響1月營收較去年同期減少。