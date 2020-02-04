口罩實名制2/6上路！　「特約藥局」服務地點、時段曝

▲台灣民眾瘋搶口罩。（圖／記者姜國輝攝）

記者林妤柔／綜合報導

武漢肺炎疫情日漸嚴峻，中央疫情指揮中心昨日宣布，原先超商通路自今(4)日起停止販售，2/6起開始「實名制」購買，民眾需持健保卡才能在全國6000多家健保特約藥局購買，且每個人在7天內限購2片。民眾在購買前，可以先至衛服部網站查詢特約商店，以及營業時間，才不會撲了空。

口罩實名制即將上路，超商通路於4日停止販賣。根據衛服部公告，民眾可憑健保卡向健保特約藥局購買，每人一次限購2片，7天內只能購買1次，2片10元；為了舒緩購買人潮，需依身分證末一碼看購買日期，奇數於星期一、三、五購買，偶數（包含0）為星期二、四、六，星期日不限身分證字號 只要健保特約藥局有營業即可購買。

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外籍生和外籍工作者方面，只要是合法在台的，滿六個月都會有健保卡，因為沒有身分證，所以可以持居留證購買，比照看身分證末碼辦理；而至於未滿六個月的，則會再公布配套措施。

代購部份，一人僅能代購一卡，並依購買日期規定購買，每日每個販售點成人口罩200片、兒童口罩50片，但會依實際產能調整，偏鄉地區無健保特約藥局之區域可洽衛生所購買。購買前，民眾可先至衛生福利部中央健保署網站，查詢服務地區、服務時段，以免沒買到。

▲口罩實名制2/6啟動。（圖／衛福部提供）