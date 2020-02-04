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看到火鍋料就手癢！姊姊「學插花太入迷」家人開蓋全懵了　網：從哪下筷子啦

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▲▼網友自製的火鍋和湯。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲愛插花姊姊的傑作。（圖／翻攝自爆笑公社）

記者黃可昀／綜合報導

台灣人最愛吃的就是火鍋，尤其是最近天氣寒冷，窩在家吃火鍋再適合不過。一名網友昨天和家人自己煮火鍋來吃，準備滿滿肉片、玉米筍、菇類、四季豆等配料，擅長插花的姊姊看到這些食材忍不住手癢，開始捲肉片、切豆子，然後「插」出一鍋色彩繽紛的火鍋，遠看簡直是一座小花園。

原PO在臉書社團「爆笑公社」表示，「自從姊姊學了插花，家裡的火鍋也變了。」長條狀的四季豆在她眼裡成了花草的莖，玉米筍也像是一根根麥穗，捲起來的肉片更像是綻放的玫瑰，於是家裡的火鍋就被她「插」成一個藝術品，也不得不佩服姊姊成功把藝術應用在生活。

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▲▼網友自製的火鍋和湯。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲其他網友自製病毒湯。（圖／翻攝自爆笑公社）

網友回應，「不知道從哪下筷子啦」、「生活要充滿藝術感才是人生」、「到底給不給人吃火鍋啊」、「色彩均勻賣相好，來個滿分。」也有人覺得菜太多了，應該增加「肉片玫瑰」的數量，「好養生啊...火鍋就是要有滿滿的肉啊！」

還有網友不甘示弱地貼出自家「病毒湯」，滿滿的蘿蔔、枸杞當作湯底，接著加入飽滿的手作肉丸，但每顆肉丸表面都塞滿金針菇，看起來實在很像放大版病毒，「自從出現了武漢肺炎，家裡的火鍋也變了。」

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