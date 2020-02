防疫大漏洞！英司機載武漢僑民「沒戴口罩」　還去酒吧玩樂

▲英國司機巴杰開車要載從武漢返回的民眾。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情持續在國際蔓延,然而有些國家的防疫舉措卻出現漏洞。英國一名司機載著從中國武漢回國的民眾時,被拍到他在車上並沒有戴口罩,也沒穿著防護衣,且事後還現身在一家酒吧,沒有與公眾隔離。

《每日郵報》報導,因應武漢肺炎疫情,英國展開撤僑行動,現年54歲的巴杰(Peter Badger)是當時的巴士司機,然而他卻被拍到在車上「0防護」,沒戴上口罩,也沒換上防護衣。他還說自己只是在履行職責,並不擔心身體狀況。

巴杰表示,他上周載著回國的民眾前往威勒爾區(Wirral)的醫院接受隔離,由於他與另外4名司機都被告知感染的風險「非常低」,接下這份工作時也就沒有特別告知家人。

驚險的是,該家公司雖然提到,司機被建議要自主在家隔離14天。但有民眾告訴媒體,隔天就在一家飯店的酒吧看到司機們聚在一起。

