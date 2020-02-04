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朱學恒憂口罩實名制再現缺貨潮　後悔早把「替代品」送人

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記者黃翊婷／綜合報導

政府推出口罩實名制政策每人一週限購2片，掀起各界正反意見熱議。「宅神」朱學恒4日一早在個人臉書PO文，以半開玩笑的語氣預測，「好啦，紫外線消毒機又要缺貨了」，連帶讓網友們留言討論起究竟一片口罩到底可以使用幾天。

▲彰化口罩工廠停賣民怨聲不斷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全台口罩大缺貨，民眾直衝工廠排隊還是買不到。（圖／記者唐詠絮攝）

口罩實名制販售自本月6日正式上路，民眾可持本人的健保卡前往健保特約藥局購買，2片售價10元，且每人一週限購2片。對此，朱學恒在PO文中說，「7天2片，好啦，紫外線消毒機又要缺貨了。這時懷念起我兒用的奶瓶紫外線消毒櫃啦，可惡，早就送人了，如果家裡還有留的人可以拿來消毒口罩啊。」

請繼續往下閱讀...

其他網友看完文章，也紛紛跟著留言開玩笑，「口罩拿去曬太陽吧」、「用熨斗燙過一遍，既美觀又消毒」、「烘碗機拿來用啊」、「煮熱水、泡酒精、放進消毒鍋，請選擇」。

朱學恒談口罩實名制。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒臉書PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

其實自從武漢肺炎疫情爆發以來，網路上就有不少如何延長口罩使用時間的小撇步。台大婦產科重症名醫施景中3日也在個人臉書分享兩招口罩復活術，分別是利用烘碗機的紫外線消毒，以及在外科口罩內多加一個可水洗的口罩，雖然這兩種方式尚未經過實驗證實是否有效，但他認為，這樣總比都沒有得用好些。

泌尿科醫師陳偉寶先前也有在臉書PO文分享紫外線消毒口罩的可行性，不過這個方法僅限同一人使用，考量到一般民眾家中沒有醫學用的紫外線燈，可以將用過的口罩平放在烘碗機裡，正反面個照射半小時，接著在乾淨、乾燥的環境靜置3天以上再次使用，但戴著進出高風險場所（例如病房）的口罩例外，最好用過就馬上丟棄。

中央流行疫情指揮中心諮詢小組委員李秉穎教授則認為，目前台灣並沒有發生大規模感染的疫情，一般民眾不用太過恐慌，口罩是需要時再戴，例如醫護人員或是會頻繁接觸旅客的機場人員。

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