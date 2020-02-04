梵蒂岡送70萬口罩到中國　方濟各：正在為死者祈福

▲武漢肺炎導致各地出現口罩荒。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

梵諦岡官方新聞網站VATICAN NEWS3日報導，已經發送數十萬個醫療用口罩到中國，來協助新型冠狀病毒疫情的爆發，這些口罩被分裝在10個袋子裡，將分批運往湖北、浙江和福建，而且每個口罩的包裝上都印有象徵教宗的徽章。羅馬教皇阿爾蒙納樞機主教康拉德·克拉耶夫斯基（Honrad Krajewski）表示，希望幫助中國對抗這種病毒。

根據《泰晤士報》報導，教宗賑濟所和意大利華人教會傳教中心努力之下，從1月27日開始已經向中國寄出約60到70萬個口罩。負責口罩發放事宜的宗座傳信大學副校長韓（Vincenzo Han Duo）表示，在義大利物流速度通常很慢，所以梵諦岡藥局直接使用馬車將口罩運到羅馬，在第1天就收集超過10萬個口罩，之後再交由中國南方航空等航空公司運往中國。

教宗方濟各在26日也表示，正在為死者、病人和受害者家屬祈禱。

目前中國為疫情所苦，華春瑩在外交部3日的例行記者發佈會上指出，目前迫切需要的是醫療口罩、防護服以及防護鏡，已從南韓、日本、哈薩克以及匈牙利等多國獲得捐贈物資。

截至2月3日24時，大陸國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例20438例（黑龍江省核減2例），現有重症病例2788例，累計死亡病例425例，累計治癒出院病例632例，現有疑似病例23214例。