老爸看電視「官員信心喊話」　笑武漢兒太誇張…下秒收「醫院真實照」狠打臉！

▲武漢肺炎持續，不少人中國人「翻牆」求救。（圖／微博／武漢中心醫院）

記者陳亭伃／綜合報導

中國武漢肺炎在官方對外的說法中，判定已經在逐漸緩和，然而對於湖北重災區，還是有許多被封城的居民、當地醫護人員不斷試圖對外求救，希望可以讓外界知道「真正的疫情況狀」。一名中國網友上月30日曾發表一段影片，並表示，「我們真的迫切需要幫助」。

根據《半島電視台》報導，目前中國當局正密切監控微博與其他平台有關武漢肺炎的消息。一名52歲的中國清潔工表示，武漢當地的醫院因為病患過多，醫療資源不足，醫師、護理師都相當勞累、醫療用品也都不足，自2019年12月底爆發開始，許多醫務人員與中國政府並未做好準備，才導致疫情混亂。

報導中提到，一開始武漢肺炎蔓延初期，中國政府一度信心喊話，當時中國人仍相當有信心可以戰勝疫情，卻沒想到過幾天，疫情急轉直下。一名接受外媒訪問的男子表示，當時他的兒子就在武漢，原本以為政府的信心喊話都是真的，卻沒想到在傳訊息給兒子後，兒子的回覆讓他心都涼了。

男子的兒子轉述，武漢狀況很慘，醫院辦公室都是醫師與護理師累到崩潰邊緣的樣子，相較在電視上喊話的人彷彿就在不同世界，「我不在乎央視說什麼，因為武漢的狀況真的不樂觀」。直至一月底不少人權團體認為中國並未完全公開武漢肺炎數據，甚至少報確診案例，明顯低估感染嚴重性。