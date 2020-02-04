　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老爸看電視「官員信心喊話」　笑武漢兒太誇張…下秒收「醫院真實照」狠打臉！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／微博／武漢中心醫院）

▲武漢肺炎持續，不少人中國人「翻牆」求救。（圖／微博／武漢中心醫院）

記者陳亭伃／綜合報導

中國武漢肺炎在官方對外的說法中，判定已經在逐漸緩和，然而對於湖北重災區，還是有許多被封城的居民、當地醫護人員不斷試圖對外求救，希望可以讓外界知道「真正的疫情況狀」。一名中國網友上月30日曾發表一段影片，並表示，「我們真的迫切需要幫助」。

根據《半島電視台》報導，目前中國當局正密切監控微博與其他平台有關武漢肺炎的消息。一名52歲的中國清潔工表示，武漢當地的醫院因為病患過多，醫療資源不足，醫師、護理師都相當勞累、醫療用品也都不足，自2019年12月底爆發開始，許多醫務人員與中國政府並未做好準備，才導致疫情混亂。

報導中提到，一開始武漢肺炎蔓延初期，中國政府一度信心喊話，當時中國人仍相當有信心可以戰勝疫情，卻沒想到過幾天，疫情急轉直下。一名接受外媒訪問的男子表示，當時他的兒子就在武漢，原本以為政府的信心喊話都是真的，卻沒想到在傳訊息給兒子後，兒子的回覆讓他心都涼了。

男子的兒子轉述，武漢狀況很慘，醫院辦公室都是醫師與護理師累到崩潰邊緣的樣子，相較在電視上喊話的人彷彿就在不同世界，「我不在乎央視說什麼，因為武漢的狀況真的不樂觀」。直至一月底不少人權團體認為中國並未完全公開武漢肺炎數據，甚至少報確診案例，明顯低估感染嚴重性。

ET快訊
30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了
獨家直擊／杭州封城第一天！破木板擋社區大門　廣播狂放送「不要
武漢台商隔離中視訊致謝　感動防疫員「等我們入睡才走」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尷尬！WHO秘書長籲「沒理由限出入境」　自爆出發北京前…女兒急Call求別去

19歲辣媽剖腹產　蠢醫竟「一刀劃進女嬰小臉」3cm傷口深見肉…她當場嚇哭！

新進展！義大利病毒研究中心「首分離新型冠狀病毒」　助釐清真正傳染管道

不甩禁令！陸留學生返澳洲「劃掉出境地」　改寫香港竟過關…PO網炫耀惹議

獨／京都滿滿中國人　當地大學急召留學生曝「一般口罩秘密」求開學提前返日觀察！

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

水電工夫「10天洗一次澡還不刷牙」　嫩妻臭到離婚：他毀了我人生

亞裔女戴口罩坐地鐵樓梯間　被用雨傘狂毆...網：在歐美戴口罩有病

與愛妻分居「回家4天就吵架」　他提愛人頭顱逛大街…邊唱歌邊揮手嚇呆路人

越南武漢肺炎患者出院　治療方法「非WHO推薦」漱口成關鍵！

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

水電工夫「10天洗一次澡還不刷牙」　嫩妻臭到離婚：他毀了我人生

亞裔女戴口罩坐地鐵樓梯間　被用雨傘狂毆...網：在歐美戴口罩有病

與愛妻分居「回家4天就吵架」　他提愛人頭顱逛大街…邊唱歌邊揮手嚇呆路人

越南武漢肺炎患者出院　治療方法「非WHO推薦」漱口成關鍵！

不斷更新／比利時撤僑…首例武漢肺炎確診！大馬出現首名本國籍病患

曾載香港確診翁！鑽石公主號返橫濱港　3711人船上隔離檢疫「含20台客」

花30萬看「超級盃」！觀眾起立尖叫卻見「男子張嘴大睡」...網炸鍋了

武漢肺炎疫情擴散！　國際郵輪協會：14天內去過中國的乘客不得登船

WHO總幹事狂咳中斷會議　竟開玩笑「不是corona」遭罵翻

南韓KF94口罩10個喊價423元　比過年前跳漲6倍

新光慶元宵做公益　晚會邀方泂鑌壓軸熱唱

aifian攜手嘟嘟房以「數據經紀人AI嘉嘉」　實現汽機車「秒貸」Fintech服務

命理師曝疫情趨緩時間！今「立春」洩天機　宜甜少酸增陽氣

宅在家動手指防疫好安心！台拍網站逛好逛滿　2020經典藍色系穿搭時尚上身

武漢肺炎免驚！房仲分析看屋量逆勢上升　「市場還算理性」

6搶1／中國想來台參賽　致電棒協關心武漢肺炎防疫措施

快問快答／柯文哲爆武漢台商隔離地　63.6％網友：支持公開其他4處

捷運站出口整修將影響人潮　金鳳錦燒鵝開業半年就結束營業

貨運男勾上人妻…討裸照要第一次！對話「腦公♥腦婆」網也惱：腦什麼腦

放棄高薪職位勇敢追夢！Julia談創業：如果可以不會踏上這條路

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

英國480名武漢入境旅客失蹤

WHO報告誤植「台灣確診10例→13例」

俄羅斯彬哥：看報導發現確診是我

美專家：武漢肺炎可能爆發全球大流行

WHO秘書長籲「沒理由限出入境」　自爆女兒要求別去北京

南韓16號武漢肺炎患者赴泰旅行染病

WHO執委會　陸：主動與台分享資訊

女留學生戴口罩上街　遭包圍辱罵

英男自稱「肺炎痊癒」關鍵竟是威士忌

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

班農：中國試圖隔離9000萬人

下課急著回家　14名小學生被踩死

19歲辣媽剖腹產　蠢醫竟「一刀劃進女嬰小臉」

更多熱門

相關新聞

陸港澳生自主管理　可用「外來學生申辦系統」

陸港澳生自主管理　可用「外來學生申辦系統」

武漢肺炎疫情持續擴大，又適逢流行性感冒高峰季節，考量各級學校的學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚感染，中央流行疫情指揮中心建議近期從中港澳入境的學生及教職員工在家休息14天，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站因此特別推廣學生踴躍使用該署完成優化的外來學生線上申辦系統。

全球口罩價格比一比！經部：「這個國家」的一般口罩每片上看89元

全球口罩價格比一比！經部：「這個國家」的一般口罩每片上看89元

曾載3名武漢肺炎患者　1886名旅客高雄下船

曾載3名武漢肺炎患者　1886名旅客高雄下船

衛健委：武漢市列第一達4.9％

衛健委：武漢市列第一達4.9％

男拒戴口罩進醫院　高雄衛生局：最高可罰1.5萬

男拒戴口罩進醫院　高雄衛生局：最高可罰1.5萬

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒武漢中國國際

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面