義大利禁台航班入境...經外交部斡旋　254名滯留旅客今晨順利返台

記者游宗樺／桃園報導

武漢肺炎疫情升溫，全球多個國家開始管制大陸旅客入境，連帶使台灣的旅客受到影響，義大利日前誤將台灣列為疫區，與大陸、港澳等地航班一同被納入停飛行名單中，部分台灣旅客受影響滯留當地，經外交部斡旋後，原本滯留在義大利的台灣旅行團8團254人已搭乘華航班機CI76，於2月4日上午5時許返抵國門，其餘仍在當地旅遊的團體將由旅行社安排由維也納搭機返台。

▲254位滯留義大利的旅客於4日順利返台。（圖／記者游宗樺攝）

華航日前經取得義大利民航局同意，恢復2月3日編號CI76的航班，並以空機前往羅馬接送滯留當地的台灣旅客，在當地時間3日上午10時30分從羅馬機場起飛，在4日上午5時許返抵桃園機場。葉姓旅客說，不願意見到義大利限制台灣航班入境，還好有搭上原本預定的班機回台，對於行程並未造成影響。

劉姓旅客說，1月17日時便搭機前往義大利過年，在義大利發現當地人幾乎不戴口罩，有戴口罩的多是華人。對於義大利一度拒絕台灣旅客入境，他表示，在預計回台的前2天接獲航班遭取消的資訊，原本打算搭飛機到其他城市後轉機回台，所幸羅馬飛往台北的班機於2月3日復飛，十分感謝台灣外交部的努力讓他們一家能順利返台。

►他奶奶的美麗小秘訣