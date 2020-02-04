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共體時艱挺小老闆！台銀50億支持小微企業　總利費率1.98%

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▲▼台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

新春開工，台銀推出「小微企業優利簡易貸款專案」，總額度50億元，每戶額度最高50萬元，由中小企業信用保證基金保證，免提供擔保品，總利費率僅1.98%，預期將有1萬戶小微企業受惠。

台銀為支持政府推動普惠金融政策，強化中小企業競爭力與微型企業轉型、升級等之資金需求，特別提撥自有資金50億元辦理「小微企業優利簡易貸款專案」。

請繼續往下閱讀...

今年新春開工後適值武漢肺炎國際疫情升溫期間，台銀為全力支持小微企業共體時艱齊心抗疫外，也提供優惠貸款專案做為抗疫衍生所需營運週轉金。

台銀專案對象涵蓋有稅籍登記德小微企業，及無稅籍登記且有營業事實之小農、小漁等自然人，並符合中小企業信用保證基金「中小企業千億保專案」的貸款對象者，供其營運週轉之需，免提供擔保品，每戶額度最高50萬元，期間最長三年，借款人負擔總利費率僅1.98%，預期逾1萬戶以上之小微企業受惠。

台銀表示，該行支持中小企業發展與提供融資協助成長一向不遺餘力，截至去（2019）年底止，對中小企業放款總戶數達19,026戶，較2018年底大幅增加4,178戶，成長幅度28.1%，新承作額度淨增加623億元，顯見對於中小企業的支持。

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