尷尬！WHO秘書長籲「沒理由限出入境」　自爆出發北京前…女兒急Call求別去

▲譚德塞讚賞中國「防疫做超好」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新型冠狀病毒讓國際陷入緊繃，世界衛生組織（WHO）3日起召開執行委員會議，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發言表示，中國疫情爆發後，政府採取嚴密的防範措施，將大部分的病例防堵在中國境內，且沒有理由限制旅行與貿易，但尷尬的是，連他的家人卻曾要求他別去北京。

綜合外媒報導，截至4日早晨中國境內確診病例達到20471例、死亡425例，各國航空、外交部紛紛發出聲明暫停往來中國的航班，並且禁止或是檢驗曾有中國旅遊史的外籍旅客。對此WHO秘書長譚德塞表示，中國的抗疫工作做得相當好，領導人習近平也對疫情的掌握度、指揮度相當高，認為中國已經盡力，並讓病毒即早防堵在中國境內。

中國外交部發言人華春瑩3日在記者會上表示，「一些國家，尤其美國做出過度激烈的反應與措施，顯然跟WHO的建議不同」。WHO秘書長譚德塞也表示，當前疫情的狀況沒有理由針對旅遊與貿易進行限制，認為各國應調整應對政策。

然而譚德塞也在會議上表示，日前準備出發去北京訪查前，女兒還特別要求「能否不要前往」，但他認為即便是在中國，各地的傳染風險仍不同，去北京討論後能盡快釐清中國疫情狀況、控制傳染途徑。

WHO發言人賈撒列維克（TarikJasarevic）表示，目前秘書長譚德塞與習近平已經商定，WHO將派國際專家小組前往中國，調查、更新新型冠狀病毒的疫情，預計本周將會出發。