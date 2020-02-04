武漢滯留247人直送檢疫所！「保安後勤衛生組」進駐　3大醫院備戰

▲新店烏來檢疫場所。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情全球發燒，昨深夜首批滯留武漢共247名台商包機回台，其中3人發燒、1幼童腹痛(由1名家長陪同)，5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往國內3處檢疫場所，並於今（4）日上午6點20分全數安置完畢。針對全台3處檢疫所相關作業，稍早中央流行疫情指揮中心進行最新說明，強調每處檢疫所有保安組、後勤組、衛生組進駐管理，並分別負責隔離人員相關作業。

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▲中央流行疫情指揮中心今上午8時30分召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



衛福部醫事司司長石崇良表示，全台有林口、烏來、中部共3處檢疫所，該3處檢疫所將負責247位台商14天隔離相關生活起居，並派駐有保安組、後勤組、衛生組進行管理，其中，保安組負責檢疫所維安工作，包含周邊民眾隔離，人員安全維護；後勤組擔任隔離期間所有入住者接受檢疫者的生活起居，包括膳食提供，生活備品，清潔用具及廢棄物處理等；最後的衛生組主要負責在隔離期間每日健康管理，及必要時候後送就醫安排等，3處檢疫所負責醫院分別是台北、台中、桃園部立醫院處理。

自武漢返台的247人於昨晚11時47左右抵達桃機，因有感染嫌疑，防疫人員率先上機檢查，確認沒有問題後，人員再依序下機接受檢疫，最後再由遊覽車接送至隔離場所，衛福部長陳時中也親自到場坐鎮。檢疫場所以「一人一室」為原則，每日需監測2次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，將立即依規定後送就醫，集中檢疫者不能外出，活動範圍也以檢疫房間為主。