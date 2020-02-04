武漢包機247台商「3人發燒、1幼童腹痛」　5人急送負壓隔離病房

▲0204中央流行疫情指揮中心說明武漢肺炎疫情狀況。（圖／記者屠惠剛攝）



記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，由檢疫元進行檢疫後分別送醫或居家隔離。中央流行疫情指揮中心今（4）日上午8時30分臨時召開記者會，說明台商包機返國處置事宜。指揮官陳時中表示，返台民眾3人發燒、1幼童腹痛，5人直送負壓隔離病房，上午6時20分已全數安置完畢。

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨天深夜抵達，於今日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中3人發燒、1幼童腹痛(由1名家長陪同)，5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

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指揮中心陳時中指揮官於今天凌晨1點至桃園機場視察檢疫作業情形，並與行政院李孟諺秘書長分別前往各1處集中檢疫場所瞭解台商安置情形。

指揮中心強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。