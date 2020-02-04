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俄羅斯彬哥「看報導發現確診是我」　2條手臂都是針孔…打開新聞才知道快康復

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▲▼「俄羅斯創業彬哥」：看新聞才知確診的是我。（圖／翻攝今日頭條）

▲「俄羅斯創業彬哥」：看新聞才知確診的是我。（圖／翻攝今日頭條，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情全球蔓延，曾被說是「唯一淨土」的俄羅斯也確診2例。一位中國網友「俄羅斯創業彬哥」在今日頭條發文「中國新冠肺炎患者在俄確診：以為是同胞很惋惜，『看了報導才知道是我』」，表示自己的2隻手臂都已滿是針孔，「就跟一場嚴重感冒一樣，挺挺就過去了！」

「俄羅斯創業彬哥」文中指出，當報導指出俄羅斯出現2例確診以後，他本來以為是同胞確診，正當感到惋惜時，他仔細看報導內容發現，新聞所描述的確診病例背景跟他情況一樣，後來問醫師，醫師才偷偷說「就是你」。

▲▼「俄羅斯創業彬哥」：看新聞才知確診的是我。（圖／翻攝今日頭條）

▲彬哥表示，他自己的病情都是靠報導才知道。（圖／翻攝今日頭條）

彬哥表示，他自己的病情都是靠報導才知道，「現在已經第四天了，又是新聞報導中知道我快康復了」，他描述自己狀況「2條手臂已滿是針孔」。彬哥回想指出，唯一可能感染的地方就是在北京國家博物館電梯內，因為當時要搭電梯前，管理員曾經提景「一小時前有2位武漢人上過電梯，但消毒過了」，他們一家聽完後仍然搭乘了這部電梯。

搭完電梯隔天，「晚上我和孩子就開始咳嗽」，彬哥說，到家後就聯絡俄羅斯的醫院檢查，「第一次檢查沒有問題，住了一天院就回家了。第二天醫生又來家裡採血檢查，說有問題讓他住院。」彬哥說，武漢肺炎最可怕的就是沒有任何徵兆「但肺已經病變」，他最後也說「大家多保重，我們就是跑北京和天津去玩，看疫情嚴重玩了一天半就躲在賓館不敢出去了，沒有想到還是感冒了」。

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