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武漢肺炎確診日增2000人　美專家憂「爆發全球大流行」：幾乎可以確定

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▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

武漢肺炎在中國境內確診已突破1萬9千人，死亡人數上升至425人，世界各國染病人數也在持續增加。美國專家擔心，新型冠狀病毒的死亡病例已經超越2003年的SARS，且極具傳染力，非常可能會爆發「全球大流行」，而即使致死率較低，也能夠造成數千至數萬人死亡。

根據美媒《國會山報》（TheHill）報導，依定義而言，當一種流行病在兩個大陸或以上爆發時，即構成「大流行」（pandemic），而此情況會使全球防疫負擔加重許多，也會對資源分配、區域及全球經濟造成衝擊。

▼ 菲律賓馬尼拉機場，菲律賓成中國境外第一例出現武漢肺炎病患死亡的國家，死者中國籍。（圖／路透）

▲▼ 武漢肺炎,菲律賓馬尼拉機場,尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International airport）。（圖／路透）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,北京國際機場。（圖／路透）

▲北京國際機場，旅客紛紛戴上口罩。（圖／路透）

中國全境都已出現武漢肺炎確診病例，截至3日分止，確診人數較2日激增2827人，共17335人，死亡人數除了突破SARS，也比中東呼吸綜合症（MERS）更加嚴重。確診人數若加上台灣、泰國、日本、南韓、澳洲等世界各國，已經接近1.8萬人。

世衛組織報告指出，在中國以外有23國146例確診病例，分布廣但病例少；然而，真正令專家擔心的，是新型冠狀病毒的確切死亡率及病毒詳細特性，這些未知都增加未來的不確定性。

▲▼武漢肺炎爆發，各國緊急撤僑，圖為多倫多國際機場。（圖／路透）

▲專家憂武漢肺炎會在全球爆發大流行。（圖／路透）

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）總監福希（Anthony S. Fauci）表示，武漢肺炎「是非常、非常具有傳染力的，它幾乎可以確定會造成全球大流行」，但是否會以災難性的方式在全球上演，「我真的不知道」。

福希指出，確診人數每天都在急遽上升；國家免疫與呼吸疾病中心（NCIRD）梅遜娜兒（Nancy Messonnier）博士表示，「如果我們現在就強力執行防疫的話，我們或許可以阻斷病毒在美國境內的影響」，專家們正在為可能的大流行提前作準備，「但我們還是希望這不會成真」。

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