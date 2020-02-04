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傳起落架捲入引擎！加航班機「盤旋4小時」緊急落地　戰鬥機空中伴飛

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▲美國參院將針對波音737 MAX 8飛機的安全性舉行聽證會。圖為加拿大航空的一架波音737 MAX 8客機。(圖／達志影像／美聯社)

▲加拿大一架波音客機引擎問題緊急降落，機上乘客平安。圖為示意圖，非事故飛機。(圖／達志影像／美聯社)

記者王致凱／綜合報導

加拿大航空（Air Canada）一架原訂自西班牙馬德里飛往多倫多的波音767-300型客機，據報起飛後不久發生機械故障，傳有起落架零件遭捲入引擎，需折返馬德里機場。西班牙軍方立刻升空一架F-18戰機伴飛，而客機在馬德里上空盤旋數小時，消耗部分燃油後，已經安全返回機場，機上128名據信平安無事。

加拿大CTV電視網報導，加拿大航空發表聲明說，AC 837航班升空後不久隨即出現引擎問題，且起落架有輪胎爆胎，需要緊急折返降落。加航表示，AC 837航班機長選擇返回馬德里，但必須先盤旋消耗過多燃油，以減輕飛機重量。

西班牙機師工會（SEPLA）則透露，該架客機有部分起落架於起飛後脫落，並且被捲入其中一具發動機之中。另據民航機追蹤網站資料顯示，AC 837航班於馬德里當地時間下午3時左右起飛，但在馬德里上空盤旋超過4個小時，直到晚間7時許才降落。

加航證實，目前該架客機已經安全降落，並說明該架飛機為波音767-300型飛機，該型飛機即使只用一具發動機也能安全飛行。加航表示，機上共載有128名乘客。另外，根據機上乘客上傳至社群網站的照片，顯示在客機盤旋過程中，有一架風戰鬥機在旁伴飛。

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