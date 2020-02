傳起落架捲入引擎！加航班機「盤旋4小時」緊急落地　戰鬥機空中伴飛

▲加拿大一架波音客機引擎問題緊急降落,機上乘客平安。圖為示意圖,非事故飛機。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

加拿大航空(Air Canada)一架原訂自西班牙馬德里飛往多倫多的波音767-300型客機,據報起飛後不久發生機械故障,傳有起落架零件遭捲入引擎,需折返馬德里機場。西班牙軍方立刻升空一架F-18戰機伴飛,而客機在馬德里上空盤旋數小時,消耗部分燃油後,已經安全返回機場,機上128名據信平安無事。

加拿大CTV電視網報導,加拿大航空發表聲明說,AC 837航班升空後不久隨即出現引擎問題,且起落架有輪胎爆胎,需要緊急折返降落。加航表示,AC 837航班機長選擇返回馬德里,但必須先盤旋消耗過多燃油,以減輕飛機重量。

西班牙機師工會(SEPLA)則透露,該架客機有部分起落架於起飛後脫落,並且被捲入其中一具發動機之中。另據民航機追蹤網站資料顯示,AC 837航班於馬德里當地時間下午3時左右起飛,但在馬德里上空盤旋超過4個小時,直到晚間7時許才降落。

加航證實,目前該架客機已經安全降落,並說明該架飛機為波音767-300型飛機,該型飛機即使只用一具發動機也能安全飛行。加航表示,機上共載有128名乘客。另外,根據機上乘客上傳至社群網站的照片,顯示在客機盤旋過程中,有一架風戰鬥機在旁伴飛。

