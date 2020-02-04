下機到檢疫所沒飯吃　武漢返台台商「1、2位心情不穩定」

▲下機到檢疫所未供餐，武漢肺炎返台台商「1、2位心情不穩定」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他一路跟著返台台商到中部安置處所，所有台商剛下機時心情都很好，但因為折騰太久，到檢疫所有1、2位心情比較不穩定，不過大家都對「終於回家了」送了一口氣。

陳時中表示，此次包機返台的民眾中，有很多小孩子，也有兩位孕婦。孩童最小的只有1歲，下機時有看到一名媽媽抱著一名小孩，不過這位媽媽很堅強，他看了也很有感觸。

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由於所有台商都須待著N95口罩，加上從候機、登機到回台到入住檢疫所，已經凌晨5點多，陳時中坦言，有1、2位台商覺得怎麼都沒有供餐，心情比較不穩定，但在解釋需要化學兵消毒後才能供餐，也獲得諒解。

陳時中表示，協助檢疫的後勤作業人員，雖然不是醫療專業，一開始會害怕，但當台商抵達後，皆顯現出愛心與同理心。「這東西不要緊張，但要謹慎。」他強調，檢疫所與附近居民，都離得非常遠，也維持一人一室，隔離期間警政署也會來幫忙，裡面的人一有狀況，會直接後送。

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