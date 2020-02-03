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口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

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口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。

記者林淑慧／台北報導

防疫口罩一罩難求，政府今（3）日拍板自6日購買口罩實名制上路，經濟部表示，民眾須憑健保卡於健保特約藥局購買，每人在7天內限購2片，目標於一周內可讓全台500萬人都能買到口罩。

官員指出，全台約有6000多家健保特約藥局，每家藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片；為了分流購買人潮，限制身分證字號尾數單數者在週一、週三與週五購買，身分證字號尾數雙數者為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。

請繼續往下閱讀...

針對戰備口罩實名制的做法，經濟部列出新模式、更公平、有分流、兒童款及衝產量五大重點說明如下：

一、新模式：本周四起，買口罩要憑健保卡，到全國超過六千家的健保特約藥局購買（無健保特約藥局的鄉鎮則是到衛生所）。

二、更公平：口罩降價，限購兩片，一片五元、兩片十元。每七天購買一次，購買後健保系統會鎖住，七天之後才能再買。另外，每人可多帶另一人的健保卡購買，但仍需符合分流規定。

三、有分流：週一三五，讓身分證字號末碼為單數的國人購買；週二四六，讓身分證字號末碼為雙數的國人購買；週日，則沒有限制，大家都可購買。

四、兒童款：每家特約藥局會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。父母可以持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩。至於數量、價格、購買期限都與成人相同

五、衝產量：新產線組裝完成，一個月後產能可達每天一千萬片口罩，產量穩定後，口罩購買就可恢復正常。

經濟部表示，以台灣目前的情況，防疫專家有說，健康的民眾並不需要隨時戴口罩，可以優先讓有慢性病或出入醫療院所的國人使用。至於明後兩天（2/4、2/5），將因為購買的模式調整，透過原有通路限量販售、每片6元的口罩，會停止販售。

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