陸女留學生英國「戴口罩上街」　遭包圍推擠辱罵：妳有什麼問題？

▲武漢肺炎疫情擴散，世界各國如臨大敵。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國雪菲爾（Sheffield）近日有中國女留學生戴口罩上街，結果遭到路人「襲擊」挑釁。對此，大陸駐英國大使館3日在其官網發布公告，提醒在英中國公民應對不良份子挑釁、侮辱甚至暴力行為。

根據雪菲爾當地媒體《星報》報導，上月30日下午1時許，一名戴著口罩的中國籍女性留學生，在前往雪菲爾大學路上遭3名陌生人攔下，並且遭對方辱罵、推擠。對方質問她為什麼戴口罩，是不是「有什麼問題？」

當地華人社區的莎拉（Sarah Ng）受訪時證實，這起事件發生在雪菲爾大學附近的西街（West St.）。莎拉表示，該名女學生戴上口罩，是為了保護自己也保護公眾，但當地媒體上對於新型冠狀病毒疫情的報導鋪天蓋地，部分消息在當地造成恐慌。莎拉提到，該名女學生沒有受傷，目前也無意提出告訴。

這起事件發生後，大陸駐英國大使館3日在其網站發布「中國駐英國使館提醒在英中國公民妥善應對不良分子挑釁」一文表示，自英國出現確診病例以來，公眾對疫情關注度上升，部分地區出現針對中國在英留學生、僑胞的侮辱、歧視性言語乃至暴力行為。

陸駐英使館表示，已經向英國政府、警方表達關切，並且提醒在英中國公民遇到類似情況務必保持冷靜、妥善應對，確保自身安全，盡量避免發生口角和肢體衝突。如遇暴力行為，應及時報警或請求他人協助報警。

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