前白宮首席策士聲稱：中國試圖隔離「9000萬人」　人類歷史上前所未見

▲班農（Steve Bannon）指出，中國正試圖隔離9000萬的人口，人類史上前所未見。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）肆虐全球，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）在接受媒體訪問時聲稱，中國試圖隔離7000萬~9000萬人這在人類史上前所未見，中國人民需要得到幫助。

根據美國媒體《福斯新聞》（Fox News）報導，班農在訪問中被問到有關於武漢肺炎的疫情時表示，這次在中國中部爆發的恐怖大流行病，他們正試圖隔離7000~9000萬的人口，這在人類史上前所未見，他們（中國人民）必須獲得一切的幫助。

班農指出，總統川普和世界其他國家正試圖這樣的大流行不會擴散到其他國家，總統採取了英明而明智的行動，不僅保護了美國人民，也幫助了中國人民，總統擁有一支強大的FEMA團隊（聯邦緊急事務管理署），他確實成為一個「病毒戰爭」的總統。

▲前白宮首席策士班農（Steve Bannon）。（圖／路透）



《福斯新聞》提問指出，對於武漢肺炎的疫情還是對全球的經濟造成了影響，上周五道瓊工業指數就出現了巨大的拋售潮，因此人們相當擔心中國因素對今年第一季經濟表現造成的影響。

班農表示，這就是全球化所造成的弊端，這也是為什麼總統川普一直著眼於「經濟民族主義」，這種緊密的供應鏈存在著一定程度的安全風險，而這不僅僅是對國家安全的影響。

班農說，中國在華南地區以外的工業中心已經完全封鎖，並延長一周的春節假期，接下來幾周如果不放棄隔離措施，就會對中國的實體經濟造成衝擊。

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