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義大利禁飛令暫有解　華航：今恢復羅馬-台北航班、不影響財務

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▲中華航空今（3）日發佈重大訊息表示，為協助疏運旅客，已獲義大利民航局同意恢復2月3日CI76羅馬-台北航班。（圖／華航提供）

▲中華航空今（3）日發佈重大訊息表示，為協助疏運旅客，已獲義大利民航局同意恢復2月3日CI76羅馬-台北航班。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，航運與觀光產業營運首當其衝。中華航空今（3）日發佈重大訊息表示，為協助疏運旅客，已獲義大利民航局同意2月2日CI75台北-羅馬航班空渡飛航，並恢復2月3日CI76羅馬-台北航班，並強調羅馬停航目前對本公司財務業務尚無重大影響。

武漢肺炎疫情持續延燒，除大陸武漢封城外，溫州當地民眾也被禁止來台，全球各地民眾減少亞洲行程，航空與觀光產業首當其衝，長榮航、華航今天股價大跌，盤中創下2009年下半年以來新低。

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華航集團主管表示，為因應新型冠狀病毒疫情，集團旗下中華航空、華信航空與台灣虎航現階段以提高防疫措施為要，除自1月28日起調整兩岸及台港澳航線機上餐飲及用品服務內容，以減少人員接觸、減少非必要重複用品使用並調整為一次性用品，同時亦鼓勵自備環保杯等自用品，以降低傳染風險。

另外，華航集團所有過境兩岸及港、澳抵台航班除正常消毒程序外，均額外再執行客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。

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