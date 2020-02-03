追追追！1月口罩出口年增近倍　香港擠下日本　為第1大出口地

▲武漢肺炎疫情爆發，關務署為了掌握口罩的流向，公布1月口罩進出口情形。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（3）日公布1月防疫口罩進出口情況，根據統計資料顯示，台灣1月N95口罩出口171萬片，較12月出口增加62萬片；一般口罩出口有3566萬片，其中香港是最大主要目的地，這也是香港首次超越日本，成為第一大出口目的地。據悉，香港去年9月起就對一般口罩需求就有明顯加，關務署分析，有可能因為去年的抗議事件或者有相關防疫事件，使香港成為第一大出口目的地。

財政部表示，因應嚴重、特殊傳染性肺炎疫情非常時期，調控防疫物資需要，海關1月防疫口罩防疫數量，包含Ｎ95口罩及其他紡織材料，也就是一般口罩。

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疫情開始爆發 一般口罩中國大陸進口大減

根據統計，今年1月的Ｎ95進口數量為17萬片，較12月增加19萬片，月增67.4%、較去年同期增加2萬片，年增率4.3%。進口來源主要是，中國大陸有16.9萬片，占比為36.2%、其次是美國，有16.4萬片，占比為35.2%。

一般口罩今年1月進口數量4,650萬片，較去年12月減19萬片；較去年同期減少608萬片，年減-11.6%。根據了解，主要中國大陸進口減少了631萬片，但是在11個進口來源，占比達到93.3%。而中國大陸進口數量明顯減少的因素，主要是因為中國大陸1月初已經陸續爆發疫情。

口罩出口年增1倍 香港擠下日本成為主要出口國

就出口的部分，台灣1月出口Ｎ95口罩171 萬片，較去年12月增62萬片，月增57.1%；較去年同期增加52萬片，年增43.9%；就N95的部份，出口至香港占28.8%，新加坡、德國及英國各占約 一成。一般口罩的部分，1月出口3566萬片，其中326萬片為外貨復出口（其他國家生產，由台灣轉出口），較去年12月增1,377萬片，月增62.9%；較去年同期增加1,742萬，年增95.5%，幾乎快增長1倍。

而1月口罩大幅增長，主要是對香港出口有明顯增加，關務署表示，香港出口自去年9 月起口罩需求明顯增加，1月甚至對香港出口劇增至1,519 萬片，占42.6%，超越日本1,132 萬片，占 31.8%成為第一大出口目的地。關務署解析，這是香港首次超越日本成為第一大出口目的地；香港的抗議事件以及零星疫情爆發都是可能的原因。

另出口至中國大陸部分，N95已經沒有出口、一般口罩為1,884片口罩，多是外貨復出口。

▼1月N95防疫口罩主要出口國家與區域。（圖／財政部提供）

▼1月一般口罩出口主要國家與區域。（圖／財政部提供）