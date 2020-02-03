謝金河：台股通過初步的壓力測試　股市投機的過猶不及！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者謝仁傑／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情持續擴大，影響全球股市，財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書連發兩文指出，中國A股恢復交易，對資本市場來說是好事，因為醜媳婦總要見公婆，今天收盤跌7.72％，算是尾盤有接手；台股已經跌了近千點，下檔抵抗力已經逐漸增強，「通過初步的壓力測試！」。

謝金河臉書寫到，今天中國A股恢復交易，對資本市場來說是好事，因為醜媳婦總要見公婆，市場經過壓力測試，愈能加快建立市場信心。上海A股開盤，一些有基本面，有題材的個股並沒有跟著躺平，像寧德時代逆勢上揚，很多生技醫療股漲停，郭台銘的工業富聯一價到底跌停。

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謝金河表示，A股開市正是最大的壓力測試，這個結果跟台股開紅盤首日大跌近700點，有異曲同工之妙。很多人問，經過這個壓力測試，下一步台股怎麼走？大致來說，台股跌了近千點，下檔抵抗力已經逐漸增強，這當中有幾個觀察的點：

一、防疫概念股走弱之時，就是台股向上的轉折點，這個時候，高殖利率，高毛利率的個股會率先翻揚，今天的華擎，環球晶，玉晶光已經有這個味道。

二、經過中國國家補貼被打到殘的「慘業」，具代表性的有面板及LED產業，有再生復活的機會，今天面板從老虎變小貓的群創，友達都大漲，LED的晶電也逐漸轉強，經過這次疫情，這些被中國國家隊打殘的慘業有獲得重生的機會，太陽能傷得太重，一時還不容易。

三、台灣自主建立的產業，像離岸風力發電，從中興電工，華城，亞力，士電，東元，世紀鋼等營運來看，今年都有機會走出新的格局。還有這次洛克希德．馬丁和漢翔公司的合作，也會逐漸發酵。

四、深耕台灣的產業，像是高殖利率，低本益比，且競爭力的金融股，或是擁有全世界一級競爭力的台積電、聯發科、大立光、國巨、環球晶、廣達、台達電等，這次回檔是逢低布局的機會。

▲台股今日重挫，但防疫概念股仍是一枝獨秀，逆勢上揚。（圖／記者湯興漢攝）

不過，謝金河也提到，從疫情蔓延以來，台股新春開紅盤以來，所有的防疫概念股，包括不織布與清潔用品相關企業，股價每天都漲停板，而且這種投機炒作不斷擴散，這是標準的題材炒作，多半與基本面沒有關係，如果大家繼續狂炒下去，一定會有人套在最高點，且難以解套。

謝金河還點出，很多人都在討論花王（8906），其實這家並非日本製造化粧品與清潔劑的工廠。日本的花王在日本是績優上市公司，在日本掛牌的代號是(4452)，目前股價8701日圓，市值4.16兆日圓。花王在台灣也有子公司叫台灣花王，剛剛度過50歲生日。

謝金河說，在櫃買中心上櫃的花王，不生產清潔用品，這是一家印刷廠，1968年於台北八德路成立，從事粘標印刷，1988年李登輝先生曾經去參觀，1998年遷至土城工業區，花王過去幾年都虧損，2018年終於打平，且配出罕見的0.11元股息，去年減資33.68%，每股淨值才回到票面。這家經營普通的印刷廠，因為公司的名字，突然變成防疫概念股，其實花王跟日本的花王一點關係也沒有，股價跳空大漲，恐怕是投資人會錯意。

謝金河表示，防疫概念股炒作過頭，而與中國連結的個股紛紛遭到殺戮，最慘烈的如KY美食(2723）每天都跌停，股價已殺到92.7元，王品(2727)盤中也跌到64.6元新低，旅遊的雄獅旅遊(2731）盤中也剩下64.1元，飯店，旅遊和美食相關個股殺戳慘烈，這種極端現象完全反映了投資者的情緒。不過，當大家看到印刷的花王被當成清潔用品股炒的時候，恐怕要多一點戒心。

▲大陸股市今天恢復交易，成為市場關注焦點。（資料照／CFP）

在亞股方面，上海綜合指數今跌229.92點，下滑7.72％，收在2746.61；香港恆生指數不跌反漲44.35點，上漲0.17%，收在26356.98；日經下跌233.24點，下滑1.01％，收在22971.94；韓股小跌0.13點，下滑0.01%，收在2118.88。

而台股下跌140點，下滑1.22%，收在11354。

除了陸股補跌較嚴重，台灣、香港、韓國都有抗跌表現。



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