大陸防疫影視業喊卡　影視特效公司VHQ下修全年業績目標

▲VHQ-KY威馳克媒體公布北京等地製作團隊營運實景。（圖／VHQ-KY提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，中國大陸影視相關單位宣佈，暫停所有影視劇拍攝工作，電影院線也暫停開放；對此，影視特效製作公司VHQ-KY表示，這是防疫優先下不得已的決定，並坦言今年首季業績恐較去年下滑，也將下修全年業績目標。

中國國家廣播電視總局主管的中國廣播電視社會組織聯合會電視製片委員會、演員委員會於本月1日發布通知，在武漢肺帶疫情防控期間，要求所有影視製片公司、影視劇組及影視演員暫停影視劇拍攝工作。

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針對武漢肺炎對中國影視行業及公司影響，影視特效製作公司VHQ-KY表示，後期製作市場相當龐大，VHQ-KY占市場份額僅2%左右，疫情對整體行業的衝擊力對於公司業績影響相對有限，而大陸影視劇市場依舊龐大且需求持續增長，相信在疫情結束之後將逐步恢復正常。

VHQ-KY表示，在疫情衝擊下，中國大陸影視行業也在進行改變和調整，以徐崢先生的作品《囧媽》為例，首次與線上平台合作進行網路播出，雖然是個案並且引起一些爭議，但畢竟是一種新的嘗試也得到了一定效果。另外，橫店影視城對所有暫定拍攝的劇組減免一切費用，並補貼群眾演員，顯示影視產業界團結一心共抗疫情。

展望後市，VHQ-KY表示，這次不可抗力的突發事件，勢必會給公司帶來不小的影響，尤其今年第一季與去年同期相比勢將下滑，全年業績目標預估也會調整下修。不過公司強調，疫情一旦結束，北京公司所有同事會加班加點，用一到二個財季把失去的時間全力彌補回來。